Agenda cultural de agosto tem três festivais e Roteiro Gastronômico no aniversário de Americana
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Três festivais artístico-culturais ocorrem em Americana em agosto, mês em que a cidade comemora 151 anos de fundação. A agenda começa neste final de semana (dias 1º e 2) com o Revelando SP, o maior festival de cultura tradicional paulista, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.
“O Revelando SP abre o calendário de eventos em celebração ao aniversário de Americana, estreando no município graças ao bom relacionamento do prefeito Chico Sardelli com o Governo do Estado. Serão dois dias de programação gratuita, com culinária, artesanato, manifestações culturais e grandes shows, como Sami Rico e Mococa & Paraíso, no sábado, e Renato Teixeira, no domingo. Nos encontramos no Centro de Cultura e Lazer, para viver tudo isso aqui em Americana”, convida o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
A agenda do mês inclui ainda os festivais de literatura e de música – com apresentações da cantora Ana Cañas e de talentos da região – e o Roteiro Gastronômico de Americana, realizado na região do portal de entrada da cidade. A edição deste ano contará com shows de Elba Ramalho, Edson & Hudson, Turma do Pagode e Zeca Baleiro, entre outras atrações.
Confira a programação completa:
01/08 (sábado)
O comediante Renato Albany apresenta o stand up “A Ignorância É Uma Dádiva” em duas sessões, às 19h e 21h, no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol). A classificação é de 16 anos. Os ingressos custam de R$ 72 a R$ 180 e estão disponíveis em www.ingressodigital.com.
01 e 02/08 (sábado e domingo)
O CCL recebe o Revelando SP, um dos principais eventos culturais do Estado de São Paulo, com entrada gratuita. Serão dois dias de programação com culinária típica, artesanato, manifestações da cultura popular e apresentações artísticas de diversas regiões do estado. O evento ocorre das 10h30 às 22h no sábado e das 10h30 às 20h no domingo, com classificação livre.
01/08 (sábado)
10h30: Batuque de Umbigada Bom Princípio de Rafard
11h30: Orquestra de Viola de Hortolândia
12h40: Coral Indígena Mborai Mirim – Mongaguá
13h40: Petrovich Show Encanto, Magia e Alegria – Praia Grande
14h50: Jongo Turivimba Quilombo Cafundó – Salto de Pirapora
16h00: Sami Rico
17h20: Quadrilha de Bonecões da Mantiqueira – Caçapava
18h20: Orquestra Morena da Fronteira de Viola Caipira – Socorro
19h00: Cururueiros do Araritaguaba – Porto Feliz
20h00: Mococa & Paraíso
02/08 (domingo)
11h00: Jongo Dito Ribeiro – Campinas
11h40: Yvan e Luan de Itaoca
12h30: Orquestra Feminina de Viola Caipira – Santa Bárbara d’Oeste
11h00: Congadas de:
São Benedito e Divino Espírito Santo – Socorro
São Benedito e Folia de Reis Estrela Guia – Mogi Guaçu
São Benedito e Nossa Senhora do Rosário de Piracicaba
Dona Luzia de São Bento do Sapucaí
13h30: Tiririca e Capoeira Paulista e o Batuque dos Engraxates – Campinas
14h50: Grupo de Fandango de Tamanco Cuitelo – Ribeirão Grande
15h40: Diogo Viola e Carlinhos – Barretos
18h00: Renato Teixeira
02/08 (domingo)
O espetáculo teatral infantil “Estrelas do K-Pop” será encenado às 16h no Teatro Lulu Benencase. Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 60 e estão em www.ingressodigital.com.
03/08 (segunda-feira)
A primeira sessão Pontos MIS do mês exibe “À Margem da Imagem”, às 19h30, no Museu de Arte Contemporânea (MAC), localizado no CCL. A classificação é de 14 anos. Entrada gratuita.
O Programa Pontos MIS é fruto de parceria entre a Prefeitura de Americana, via Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som (MIS).
05/08 (quarta-feira)
O MAC recebe a Oficina Pontos MIS “Aumente o Volume: a História dos Documentários Musicais”, com Duda Leite, das 18h às 22h. São 20 vagas para pessoas a partir de 14 anos. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (19) 3408-4825 ou pelo e-mail [email protected].
07/08 (sexta-feira)
O Teatro Lulu Benencase recebe o musical “Queen Legend | O Legado de Freddie Mercury”, às 20h, com classificação livre. Os ingressos custam de R$ 80 a R$ 160 e estão disponíveis em www.ingressodigital.com.
De 07 a 28/08
A exposição “Viagem no Tempo: o Patrimônio que Conta a Cidade” reúne pinturas e fotografias dos artistas locais, além de material de apoio, textos explicativos e monitor para as visitas guiadas, que ocorrem de terças a sextas-feiras das 9h30 às 16h e aos sábados das 9h30 às 13h30, na Estação Cultura (Avenida Doutor Antônio Lobo, 166, Centro). A atividade integra a 7ª Jornada do Patrimônio. Entrada gratuita.
08/08 (sábado)
A oficina “Rolê Fotográfico” com José Eduardo Milani ocorre das 9h às 12h, na Praça Comendador Müller. São 50 vagas e a participação é gratuita. A atividade integra a 7ª Jornada do Patrimônio. Inscrições para todas as idades em https://forms.gle/rmsN3c1oQfQ6wkWv9
08/08 (sábado)
A palestra “A Importância da Preservação dos Prédios Históricos e seu Papel no Fortalecimento da Cultura e da Identidade Locais”, com Juliana Binotti, será proferida às 14h30, no MAC, dentro da 7ª Jornada do Patrimônio. Gratuito. São 30 vagas para todas as idades, sem necessidade de inscrição prévia. Informações pelo telefone (19) 3408-4825 ou pelo e-mail [email protected].
08/08 (sábado)
O Clube de Leitura Samovar promove leitura e debate da obra-prima de Nikolai Gógol, “Almas Mortas”, com mediação do professor Douglas Fonseca Bonganhi, das 10h às 12h na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, localizada na Praça Comendador Müller, nº 172, no Centro. Entrada gratuita.
08 e 09/08 (sábado e domingo)
O espetáculo de dança “E Se Você Pedir a Uma Estrela” será apresentado às 19h30 no Teatro Lulu Benencase, com classificação livre. Ingressos de R$ 30 a R$ 60 disponíveis em www.ingressodigital.com.
08 e 09/08 (sábado e domingo)
O Festival de Música de Americana (FEMAM) ocorre a partir das 10h na Praça Comendador Müller. Livre para todas as idades. Entrada gratuita.
08/08 (sábado)
A partir das 10h: passagens de som (ajustes técnicos dos artistas)
Mostra Escola Matheus Nadin
13h30 – Banda 22 Rubis
14h00 – Banda Nexus
14h30 – Banda Fora da Caixa
15h00 – Banda Grafite Sonoro
15h30 – Banda Galáxia
Oficinas de Composição e Percussão na Biblioteca Municipal
16h – 1ª Oficina – Composição – Isaías Andrade e Sandro Livahck
17h – 2ª Oficina – Percussão Nadin
Apresentações selecionadas
18h00 – Thi$Vicia
18h20 – Alê Moreno
18h40 – Valéria Cruz
19h00 – Canacut
19h20 – Jeffo Trombi
19h40 – Danny Asa (com Carlinhos Ribeiro e Fernando Petra Trio)
20h30 – Show de encerramento com Ana Cañas
09/08 (domingo)
A partir das 10h: passagens de som (ajustes técnicos dos artistas)
14h00 – Aulão Abadá Capoeira
15h00 – Aulão Abadá Capoeira
Apresentações selecionadas
18h00 – Duo Origens
18h20 – Sala da Música
18h40 – Herbert Moura Ferreira
19h00 – Furtacor e Raquel Odara
19h20 – Eddie Fernan
19h40 – Do Prado
09/08 (domingo)
A palestra “Capoeira, Corpo, Memória e Patrimônio Vivo”, com Mestre Motta, Mestre Bizuca, Mestre Nanico e Contramestre Área Natacia (Capoeira Angola), ocorre das 9h30 às 12h, no Centro de Memória de Cultura Afroamericanense Dionyzio de Campos, anexo ao Museu Salto Grande (Av. Nicolau João Abdalla, 5005, Salto Grande). Atividade da 7ª Jornada do Patrimônio. Livre e gratuito.
De 10 a 28/08
A exposição “Águas que me Embebedam” reúne telas do universo mágico e reflexivo do artista plástico João Paulo Ramos. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Biblioteca Municipal de Americana. Gratuito.
10/08 (segunda-feira)
A Sessão Pontos MIS exibe, às 19h30, “À Margem do Concreto”, no MAC. Classificação de 14 anos, entrada gratuita.
12/08 (quarta-feira)
O Clube de Leitura e Cinema Brecha se reúne na Biblioteca Municipal, das 19h às 21h, com entrada gratuita.
14/08 (sexta-feira)
A Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste (OFISB) apresenta o musical “Rock In Concert”, às 19h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Classificação livre e entrada gratuita.
15/08 (sábado)
A comédia musical “Forever Young” será encenada às 20h no Teatro Municipal Lulu Benencase. Livre para todos os públicos. Ingressos de R$ 40 a R$ 120 disponíveis em www.ingressodigital.com.
15 e 16/08 (sábado e domingo)
O Festival de Literatura de Americana (FLIAM) ocorre das 10h às 20h na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” e na Praça Comendador Müller.
Classificação livre e entrada gratuita.
15/08 (sábado)
Programação principal
10h00 – Cerimônia de abertura
10h30 – Alameda de Escritores
11h30 – Contação de histórias — Carolina Stock
13h00 – A literatura e a paixão como ferramentas de expressão — Fabrício Garcia
14h00 – Palavras Semeadas – Áurea Mendes
16h00 – Escrevivências: Vozes Negras na Literatura — Julia Motta
17h30 – Resultado do concurso de crônica
18h30 – Show de encerramento — Do Prado
Espaço Único
14:00 – Oficina de colagem — Americanize
16/08 (domingo)
Programação principal
10h00 – Abertura + Alameda de Escritores
12h00 – Contação de histórias — Silvia Delázari
14h00 – Conto, cantiga e cordel: vozes poéticas do Brasil — Marco Haurélio
15h00 – Show — Odara
16h00 – O Hip-Hop como Ferramenta Pedagógica — Renan Inquérito
18h30 – Sarau Poetiza-me + Resultado do concurso de poesia
Espaço Único
11h00 – Oficina de fanzine — Brecha
14h00 – Oficina de encadernação — Gorete Cadernos
16/08 (domingo)
A feira de artesanato Ameriart será realizada das 13h às 17h na região do Portal de entrada de Americana, com exposição e venda de produtos feitos à mão utilizando as mais diversas técnicas. Gratuito.
17/08 (segunda-feira)
“À Margem do Lixo” será exibido às 19h30 no MAC, em mais uma Sessão Pontos MIS. A classificação é de 14 anos. Entrada gratuita.
18/08 (terça-feira)
Dr. Daniel Becker apresenta a palestra “Infância no Século XXI: O papel da escola e da família” às 19h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Classificação livre. Os ingressos custam R$ 73 e estão disponíveis em www.ingressodigital.com.
20/08 (quinta-feira)
A Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” apresenta o concerto didático, às 10h, para estudantes do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Oniva de Moura Brizola. Gratuito.
21/08 (sexta-feira)
A Orquestra Filarmônica do SENAI Americana executa o “Concerto entre Cenas e Canções”, às 19h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A entrada é solidária, com troca dos ingressos por 1 litro de leite, em www.ingressodigital.com. Classificação livre.
22/08 (sábado)
A Banda Municipal e a Banda AR 40 fazem show especial em comemoração ao aniversário do bairro Antonio Zanaga, às 21h, na Praça Lino Duzzi (Avenida Cecília Meireles, s/nº, Antônio Zanaga). Gratuito.
22/08 (sábado)
Dr. José Salomão Schwartzman faz a palestra “Transtorno do Espectro do Autismo: uma visão atual”, às 8h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Classificação livre. A entrada é solidária, com doações ao Fundo Social de Solidariedade. Reservas em www.ingressodigital.com.
23/08 (domingo)
O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe a peça “Dr. Bezerra de Menezes – a cura do corpo e da alma” às 18h. Ingressos: R$ 50 a R$ 120 em www.ingressodigital.com. Classificação livre.
24/08 (segunda-feira)
A Sessão Pontos MIS exibe “Jardim Ângela” às 19h30, no MAC. Classificação indicativa de 12 anos. Entrada gratuita.
25/08 (terça-feira)
O stand up “4 Amigos | Novo Show” sobe ao palco do Teatro Municipal Lulu Benencase às 21h30. A classificação é de 16 anos. Ingressos de R$ 60 a R$ 120 em www.ingressodigital.com.
26/08 (quarta-feira)
A Biblioteca de Americana recebe mais um encontro quinzenal do Clube de Leitura e Cinema Brecha, organizado pelos professores Miguel Rodrigues e Jefferson Souza. Das 19h às 21h, com entrada gratuita.
26/08 (quarta-feira)
O Centro de Integração e Valorização do Idoso (CIVI) “João Batista Inocentini” recebe nova edição do Baile da Melhor Idade, das 14h às 18h, com entrada gratuita. O CIVI fica na Rua Major Rehder, 650, Vila Jones.
26/08 (quarta-feira)
O espetáculo teatral infantil “O Sapo Caculé e o Livro de Aventuras” será encenado às 9h30 e às 14h15, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Os ingressos custam de R$ 15 a R$ 60.
27/08 (quinta-feira)
A Banda Municipal faz uma apresentação especial para celebrar os 151 anos de Americana, às 8h, no Paço Municipal. Gratuito.
28, 29 e 30/08 (sexta-feira, sábado e domingo)
O Roteiro Gastronômico de Americana 2026, na região do Portal de entrada da cidade, terá shows de Elba Ramalho, Edson & Hudson, Turma do Pagode e Zeca Baleiro, entre outras atrações, em comemoração aos 151 anos da cidade.
28/08 (sexta-feira) – a partir das 18h
Zeca Baleiro
Elba Ramalho
29/08 (sábado) – a partir das 16h
Edson e Hudson
Felipe Delafiori
Heron e Gustavo
30/08 (domingo) – a partir das 16h
Turma do Pagode
Pagode do Rennan
Samba d’Aninha
29 e 30/08 (sábado e domingo)
A peça infantil “A Bela e a Fera” será encenada em três sessões no Teatro Municipal Lulu Benencase. Ingressos de R$ 70 a R$ 140. Horários: dia 29 às 16h e 20h e dia 30 às 19h.
31/08 (segunda-feira)
“Cuba Libre” é o filme da semana exibido às 19h30, no MAC, dentro da Sessão Pontos MIS. Classificação de 14 anos. Entrada gratuita.
Todas as terças-feiras, das 18h às 21h
Ensaios semanais do Projeto “Maracatu Estação Quilombo”, na Estação Cultura. A atividade é produzida pela Associação Estação Quilombo, com financiamento da Política Nacional Cultura Viva/Aldir Blanc, via edital PNAB 06/2024, conforme a Lei Federal nº 14.399/2022. Realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e do Governo Federal, via Ministério da Cultura, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult).
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