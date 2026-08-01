O Republicanos oficializou neste sábado (01) a candidatura de Ricardo Molina a deputado estadual durante a convenção estadual do partido, realizada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

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O evento reuniu milhares de filiados, lideranças políticas e candidatos de todo o estado, marcando o início oficial da campanha eleitoral da legenda. Na ocasião, também foi oficializada a candidatura à reeleição do governador Tarcísio de Freitas.

Após conquistar mais de 52 mil votos nas eleições de 2022, quando ficou na suplência, Molina retorna à disputa como o candidato de Tarcísio de Freitas na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Molina animado com Tarcísio

Nos últimos dois anos, atuou como assessor especial no Governo do Estado de São Paulo, trabalhando diretamente ao lado do governador, além de coordenar as ações do Republicanos em mais de 40 municípios da região, fortalecendo o partido e ampliando o diálogo entre lideranças, prefeitos, vereadores e a população.

A experiência acumulada no Governo do Estado e a forte atuação regional consolidaram Ricardo Molina como uma das principais lideranças do Republicanos no interior paulista. Sua candidatura tem como objetivo ampliar a representatividade da região na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), defendendo pautas voltadas à saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico, geração de empregos e fortalecimento dos municípios.

“Recebo essa missão com muita responsabilidade e gratidão. Vamos fazer uma campanha próxima das pessoas, levando as demandas da nossa região para a Assembleia Legislativa e trabalhando ao lado do governador Tarcísio para que a Região Metropolitana de Campinas continue avançando. Estou preparado para representar nossa população com trabalho, diálogo e resultados”, afirmou Ricardo Molina.

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