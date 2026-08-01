Burger King lança o novo King Cheese e convida consumidores a destravarem o mineirês para ganhar 50% de desconto

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O Burger King®, uma das maiores operações de fast-food do mundo, anuncia o lançamento do King Cheese — novidade marcada pela combinação de um empanado de queijo mussarela, o Queijo Crispy Seara, com molho levemente agridoce. A novidade é a aposta para dar continuidade ao sucesso da plataforma The Kings e consolidar o posicionamento da rede em indulgência no mercado premium. Para marcar a chegada do produto de forma divertida e engajar os consumidores, o BK® preparou uma ação interativa e exclusiva para o canal BK® Drive.

Das 00h do dia 3 de agosto até as 23h59 do dia 5 de agosto de 2026, os clientes que passarem nos Drive-Thru dos restaurantes participantes e pronunciarem a frase “Me vê um King Cheese, uai” durante o atendimento garantem 50% de desconto na compra de um sanduíche King Cheese individual, com a opção de transformar em combo por um valor adicional de R$ 15,90. O movimento reforça a aposta crescente da rede em criar experiências diferenciadas e interativas nos seus canais físicos.

Para elevar o patamar da plataforma The Kings, o BK® firmou uma parceria com a Seara para criar a grande estrela do lançamento: um queijo mussarela empanado, crocante por fora e cremoso por dentro, acompanhado de um exclusivo molho agridoce levemente apimentado. O produto chega nas versões com hambúrguer de carne 100% bovina grelhada no fogo e peito de frango empanado, já disponíveis em todos os restaurantes da rede no Brasil.

“Nem mineiro come quieto”

Criada pela AlmapBBDO, a campanha brinca com o ditado popular de que “mineiro come quieto”. No filme, um consumidor mineiro experimenta o novo King Cheese e não consegue conter os elogios no mais autêntico “mineirês”. Enquanto as reações se misturam a imagens que valorizam a crocância do queijo mussarela empanado e os ingredientes do sanduíche, a campanha apresenta a promoção exclusiva do BK® Drive. Assista ao filme aqui .

“A plataforma The Kings tem sido um sucesso absoluto, acumulando um crescimento de 40% em receita desde o seu lançamento. Com o King Cheese, elevamos ainda mais esse patamar de indulgência ao combinar o queijo mussarela empanado ao nosso exclusivo molho agridoce apimentado. Para traduzir essa novidade, brincamos com o famoso dito popular de que ‘mineiro come quieto’ — afinal, diante de tanto sabor, até o mais discreto solta um elogio em alto e bom som. A mecânica no BK® Drive deixa a campanha ainda mais simpática e interativa: todo mundo vai querer ser mineiro para aproveitar essa oferta”, destaca Pedro Laguárdia, Gerente de Marketing do Burger King®.

Conheça os lançamentos no detalhe

King Cheese: feito com Queijo Crispy Seara, um queijo mussarela empanado crocante por fora e cremoso por dentro, acompanhado de um delicioso molho levemente agridoce. Uma combinação irresistível com o burger feito com 100% carne bovina, duas fatias de queijo sabor cheddar, tomate e alface fresquinhos no pão brioche fofinho.

King Chicken Cheese: feito com Queijo Crispy Seara, um queijo mussarela empanado crocante por fora e cremoso por dentro, acompanhado de um delicioso molho levemente agridoce. Uma combinação irresistível com um suculento filé de frango crocante, duas fatias de queijo sabor cheddar, tomate e alface fresquinhos no pão brioche fofinho. Mais um lançamento da família The Kings, feito com ingredientes amados pelos brasileiros.

Os novos integrantes da linha The Kings chegam estão disponíveis nos canais de balcão, totem, App do BK®, BK® Drive e plataformas de delivery. O King Cheese e o King Chicken Cheese podem ser adquiridos na opção individual e a na versão combo, acompanhados de batata frita e bebida.

Oferta válida exclusivamente nos BK® Drive dos restaurantes participantes, das 00h do dia 03/08/2026 às 23h59 do dia 05/08/2026, conforme funcionamento do Drive. Ao mencionar a frase “Me vê um King Cheese, uai” no atendimento do BK® Drive, o cliente acessa 50% de desconto na compra de 1 (um) sanduíche King Cheese. Promoção não cumulativa com outras ofertas, cupons ou descontos. Válida apenas para pedidos efetuados no BK® Drive, não sendo aplicável a pedidos realizados em balcão, totem, app BK® ou aplicativos de delivery. Disponibilidade sujeita ao horário de funcionamento do BK® Drive de cada restaurante participante e à disponibilidade de estoque. Consulte a lista de restaurantes participantes em: www.bit.ly/TheKingsCheese. Imagens meramente ilustrativas. TM & © 2026 Burger King Company LLC. Uso sob licença. Todos os direitos reservados.

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