As equipes de vôlei e handebol da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Americana anotaram vitórias em importantes competições nesta semana. Nesta sexta-feira (31), o vôlei feminino sub-13 venceu o time do São João por 3 sets a 1 em partida válida pela Liga Regional de Campinas, realizada no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

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A equipe volta à quadra neste sábado (1º), contra Tietê, às 14h, na casa do adversário.

No último domingo (26), o handebol feminino infantil foi campeão da 3ª etapa do festival da Liga de Handebol do Interior (LHI), em Campo Limpo Paulista. O time americanense venceu os quatro confrontos disputados na ocasião: 8 a 7 contra Mogi Guaçu, 8 a 5 sobre Rio Pardo, 5 a 3 contra Campo Limpo e 8 a 3 em cima de Amparo.

Os próximos confrontos do handebol feminino pela LHI acontecem neste sábado (1º), todos no Centro Cívico: pela categoria cadete, Americana enfrenta Franca, às 11h30; pelo sub-21, o embate também será entre os dois municípios, às 13h30; e pela categoria juvenil, o adversário de Americana será o time de Campinas, às 8h30.

Elogio ao vôlei e hand

“É uma alegria ver como nossa cidade tem destaque no esporte. As equipes de Americana demonstraram sua determinação em quadra, e amanhã teremos mais. Estamos na torcida para que o desempenho dos times seja novamente positivo”, destacou o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.

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