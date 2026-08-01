Mega-sena acumula e prêmio chega a R$ 100 milhões

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A Mega-Sena acumulou e pode pagar R$ 100 milhões no concurso 3039, que será sorteado neste domingo, às 11h (horário de Brasília). O sorteio acontece no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube, pelo Facebook das Loterias CAIXA e pelo Portal G1.

Caso apenas um apostador acerte as seis dezenas e aplique o prêmio na poupança, poderá receber cerca de R$ 640 mil em rendimentos no primeiro mês.

As apostas podem ser registradas até as 22h deste sábado nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA e pelo aplicativo Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas Android e iOS. Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais estará disponível até as 10h45 de domingo, pouco antes da realização do sorteio.

Jogo Responsável:

As Loterias CAIXA seguem as melhores práticas internacionais na gestão das Loterias Federais e possuem nível 3 de certificação em Jogo Responsável. O reconhecimento é conferido pela Associação Mundial de Loterias (WLA – World Lottery Association), que reúne loterias de cerca de 80 países. A entidade propõe estruturas de gestão e certifica as organizações que seguem as suas diretrizes em quatro níveis. Quanto maior o nível, maior o grau de excelência da instituição certificada.

A CAIXA Loterias adota medidas de proteção aos apostadores, como a proibição de apostas por menores de 18 anos e a orientação sobre os riscos associados aos jogos.

Mais informações estão disponíveis no site Jogo Responsável da CAIXA.

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