A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a fiscalização, paralisação e medidas para a retomada das obras da creche e pré-escola da Praia Azul no loteamento do Jardim Barra do Cisne I.

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No documento, a parlamentar explica que a obra pública possui alta relevância social e é custeada majoritariamente por recursos federais vinculados ao Termo de Compromisso do Novo PAC, exigindo estrita observância às normas de prestação de contas da União.

Juliana pistola

“Há falha de fiscalização e supervisão por parte da Prefeitura de Americana, bem como o inadimplemento financeiro da contratada principal perante a subcontratada, ocasionando o desvio de função de trabalhadores e o consequente abandono da obra”, ressalta Juliana.

A autora questiona no requerimento se a prefeitura já abriu um processo para multar a empresa por atrasar o cronograma e abandonar a obra; informar quais foram as datas e os valores de todas as medições físicas realizadas pelos fiscais da prefeitura até o momento. Professora Juliana também pede para o executivo indicar cada uma das datas em relatórios de fiscalização e/ou documentos equivalentes; informar se os valores pagos correspondem fielmente aos serviços executados ou se houve pagamento por etapas e medições não concluídas, detalhando o montante exato dos recursos federais já empenhados, liquidados e pagos na obra até o momento.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário na primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar, que será realizada em 4 de agosto. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Rovina acompanha sanção da lei que inclui o “Dia do Musical A Paixão de Cristo” no calendário oficial de Americana

O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) acompanhou na quinta-feira (30), no gabinete do prefeito Chico Sardelli, a sanção da lei de sua autoria que institui o “Dia do Musical A Paixão de Cristo” no calendário oficial do município de Americana. A data será celebrada anualmente na data religiosa conhecida como “sexta-feira santa”.

De acordo com o parlamentar a iniciativa homenageia o trabalho realizado pela Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, responsável pela produção do espetáculo, que reúne dezenas de voluntários entre adultos, jovens e crianças para retratar, por meio da música e do teatro, a vida, paixão e morte de Jesus Cristo.

Segundo Dr. Wagner Rovina, a oficialização da data representa o reconhecimento de um projeto que, promove cultura, integração comunitária e solidariedade. “É uma grande alegria acompanhar a sanção desta lei. O Musical A Paixão de Cristo já faz parte da história de Americana e merece esse reconhecimento oficial. É um evento construído por voluntários, que transmite uma mensagem de fé, esperança e amor ao próximo, além de valorizar nossos talentos locais e fortalecer a cultura da nossa cidade”, destacou o vereador.

Na justificativa do projeto, o autor ressalta que o musical nasceu da dedicação dos fiéis da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e, ao longo dos anos, consolidou-se como uma importante expressão artística e religiosa do município. Em 2026, com o apoio da Prefeitura de Americana, a apresentação foi realizada no Teatro de Arena Elis Regina, ampliando o acesso da população ao espetáculo e possibilitando a arrecadação de aproximadamente uma tonelada de alimentos, destinada ao Fundo Social de Solidariedade.