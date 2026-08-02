Com ousadia e sensibilidade, Ney Matogrosso transformou a maneira de cantar, interpretar e ocupar os palcos da música brasileira. Aos 85 anos, completados ontem, 1º de agosto, ele segue como um dos nomes mais singulares da cultura nacional, com interpretações que permanecem presentes nas execuções públicas em todo o país.

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Para homenagear a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento com as músicas mais executadas com participação do artista como intérprete.

De acordo com os dados da instituição, Ney Matogrosso possui 5 obras musicais e 1.090 gravações cadastradas na base de dados do Ecad. O levantamento revela que “Sangue Latino”, composição de Paulinho Mendonça e João Ricardo, é a música mais tocada com participação do artista como intérprete nos últimos cinco anos.

No país, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

Ranking das músicas interpretadas por Ney Matogrosso mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Ney Matogrosso e suas músicas

Posição Música Autores 1 Sangue latino Paulinho Mendonca / Joao Ricardo 2 Poema Cazuza / Frejat 3 Balada do louco Rita Lee / Arnaldo Baptista 4 Tanto amar Chico Buarque 5 Rosa de Hiroshima Vinicius De Moraes / Gerson Conrad 6 Homem com h Antonio Barros 7 Flores astrais Joao Apolinario / Joao Ricardo 8 Promessas demais Paulo Leminski / Zeca Barreto / Moraes Moreira 9 O vira Luhli / Joao Ricardo 10 Não existe pecado ao sul do Equador Ruy Guerra / Chico Buarque

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