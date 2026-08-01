A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste divulga nesta segunda-feira (27) os grupos habilitados para o Desfile Cívico de 7 de Setembro.

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São eles: Escola Imperial, SPASB (Sociedade Protetorados Animais de Santa Bárbara d’Oeste) – SOS Animais, Grupo Escoteiro Uirapuru, PROAM (Projeto Amigos da Música – FAMAM), ACESBO (Associação dos Condutores Escolares de Santa Bárbara d’Oeste), Instituto Pernas da Alegria, Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro, CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança de Santa Bárbara d´Oeste), CONSEB (Conselho de Segurança do Bairro Jardim Europa), Escola Estadual Profª. Maria Guilhermina Lopes Fagundes e Rede Feminina de Combate ao Câncer SBO-SP.

Também participarão do evento representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SESETRAN (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil) de Santa Bárbara d’Oeste, Polícia Civil, Grupos da Terceira Idade – Secretaria da Promoção Social, Programa QualiVida e escolas da rede municipal de ensino.

O desfile ocorre numa segunda-feira, das 8 às 12 horas, na Rua 21 de Abril e na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, com concentração a partir das 7h30.

O tema deste ano é “Infâncias brasileiras: raízes, cantos e poesia”, que se justifica pela importância de valorizar o direito ao brincar e a pluralidade cultural que constitui a identidade dos brasileiros.

Ao unir a ancestralidade indígena e afro-brasileira à ocupação democrática das cidades, à ciência e à consciência ecológica, o evento celebra a infância como território de criatividade, inclusão e cidadania. A proposta convida a comunidade escolar a reconhecer o protagonismo infantil e a importância de um futuro sustentável, justo e democrático, pautado na sensibilidade e nos direitos fundamentais das crianças.

O evento conta com realização da Prefeitura, por meio das secretarias de Cultura e Turismo e Educação.