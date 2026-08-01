Banco de Sangue do Hospital Municipal faz apelo por doações diante de estoque crítico

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O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, faz um apelo à população para reforçar os estoques da unidade, que enfrentam um momento crítico, especialmente para os tipos O-, O+, A- e A+. A situação acende um alerta, já que as bolsas de sangue são essenciais para garantir o atendimento de casos de urgência e emergência, além de pacientes submetidos a cirurgias, tratamentos oncológicos e outras situações que dependem de transfusão.

O Banco de Sangue funciona anexo ao Hospital Municipal, com acesso pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. O atendimento aos doadores é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h.

A unidade tem capacidade para receber cerca de 30 doações por dia, número considerado ideal para manter o abastecimento. No entanto, durante o inverno, a procura dos doadores costuma cair significativamente, chegando a menos de 10 em alguns dias, o que compromete a reposição dos estoques e pode impactar diretamente a assistência aos pacientes.

“A participação da comunidade é decisiva neste momento. Como o sangue não pode ser fabricado, dependemos exclusivamente da solidariedade da população. Cada bolsa coletada pode beneficiar até quatro pessoas. Por isso, convidamos todos que estiverem aptos a doar a nos ajudar a manter nossos estoques em níveis seguros. Quem não puder doar neste momento também pode colaborar, compartilhando essa informação e incentivando familiares e amigos aptos a fazerem esse gesto de solidariedade”, destaca a biomédica do Banco de Sangue, Raquel Rosolen.

A doação de sangue é um gesto simples, rápido e indispensável para salvar vidas. O procedimento é realizado sob rigorosos protocolos de controle e qualidade. Todos os materiais utilizados são estéreis, descartáveis e de uso único, e o processo é conduzido por profissionais capacitados.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, ressalta a importância do ato de solidariedade. “Estamos vivendo um momento que exige a união de toda a comunidade. A doação de sangue é um gesto simples, seguro e que faz toda a diferença para quem está enfrentando uma emergência, uma cirurgia ou um tratamento de saúde. Convidamos a população de Americana a comparecer ao Banco de Sangue e contribuir. Uma única doação pode salvar até quatro vidas e ajudar a manter nosso hospital preparado para atender quem mais precisa”, pontua.

O diretor médico do Hospital Municipal, Dr. Fernando Bertola, reforça que manter os estoques abastecidos é fundamental para garantir a assistência aos pacientes. “Manter os estoques de sangue em níveis adequados é um desafio permanente e fundamental para garantir o atendimento de urgências, cirurgias e diversos tratamentos realizados no HM. Todos os dias atendemos pessoas que dependem de transfusões, e ter sangue disponível no momento certo pode ser decisivo para salvar vidas. A doação é um gesto de solidariedade que leva poucos minutos, mas tem um impacto imensurável para quem precisa”, afirma.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Quem pode doar

Para doar sangue, é necessário:

• Estar em boas condições de saúde;

• Pesar mais de 50 kg;

• Ter entre 16 e 69 anos, sendo que a primeira doação deve ser realizada até os 59 anos, e menores de 18 anos devem estar acompanhados pelos pais ou responsável legal;

• Não estar em jejum;

• Ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior;

• Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Evitar alimentos gordurosos antes da doação;

• Não fumar duas horas antes da coleta;

• Apresentar documento oficial com foto.

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