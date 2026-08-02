Virginia Fonseca e Vini Jr. reataram o relacionamento e seguem movimentando as redes sociais. Em uma leitura de tarô, a taróloga Elenizia Delgado afirmou prever que a relação entre a influenciadora e o jogador será marcada por interesses em comum, possíveis traições, brigas e grande repercussão na mídia.

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“Eu vejo aqui que vai haver uma união, mas eu não vejo uma união oficial. Sim, uma união para a mídia, dentro do que o público gosta. Vai ter um acordo financeiro muito grande. Mesmo assim, haverá muita traição, de ambos. Vai ter muita briga, muita confusão, muito desencontro”, afirmou.

Segundo a taróloga, um dos dois também poderá se envolver em uma polêmica com grande repercussão pública.

“Dentro de pouco tempo vai rolar uma treta, alguma notícia. Não sei se é fake. É alguma polêmica do Vini ou da Virgínia. Vai dar muita publicidade e vai acontecer um pouco antes de começarem a sair notícias, quando começar a aparecer essa coisa do relacionamento, do casamento”, declarou.

O que ela viu da Virgínia

Ao concluir a leitura, Elenizia reforçou que enxerga a relação mais como uma parceria estratégica do que como um casamento tradicional e afirmou que uma possível polêmica envolvendo um ex ou uma ex de um dos dois deverá chamar a atenção do público.

“Vini Jr. e Virgínia se casarão, porém não em uma união oficial. Esse casamento é mais uma relação para mídia e business do que um relacionamento de casal. Vai existir um acordo financeiro nesse relacionamento. E, sobre traições, o tarô está mostrando que vão acontecer de ambos os lados. Outra previsão é que será muito veiculada na mídia uma confusão envolvendo um ex ou uma ex de um dos dois. Concluindo, esse casamento parece mais um business.”

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