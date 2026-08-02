O macaco-aranha-de-testa-branca Macaco Belo, abrigado no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana, passou por novos exames laboratoriais e de imagem nesta sexta-feira (31), no Hospital Veterinário da Faculdade de Americana (FAM), visando a verificação de seu quadro de saúde.

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Belo foi anestesiado ao chegar ao hospital e passou pelos procedimentos de radiografia de tórax, ultrassonografia abdominal, pesagem e coleta de sangue para hemograma e análises bioquímicas.

“Estamos dando todo o suporte necessário ao Belo, para que ele logo se recupere. Ele foi devidamente anestesiado para garantir a sua segurança e já está de volta ao Zoo. Ele se encontra completamente recuperado da anestesia e está no recinto em companhia da fêmea, a Michele”, explicou a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

Cuidar do Macaco Belo

“Cuidar dos animais que estão no Zoo Americana é uma tarefa que exercemos com zelo e atenção. Estamos acompanhando o Belo de perto, e os resultados dos exames realizados hoje serão importantes para entendermos melhor o quadro dele e darmos o melhor tratamento médico-veterinário possível”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

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