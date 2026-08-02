A Copa do Brasil está de volta. Depois da pausa para a Copa do Mundo, o torneio retoma a fase de mata-mata no fim de semana do dia 1º de agosto, com as oitavas de final concentradas em uma única semana. São oito confrontos que definem os classificados às quartas, com o clássico carioca entre Vasco e Fluminense, reedição da semifinal do ano passado, como principal atração da rodada.

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Das 16 equipes que seguem vivas, 14 vêm da Série A do Brasileirão e apenas duas da Série B (Juventude e Fortaleza). Nesta fase, os duelos são disputados em ida e volta e, em caso de empate no placar agregado, a vaga é decidida diretamente nos pênaltis, sem gol qualificado. Os finalistas garantem vaga na Libertadores de 2027.

Os 16 classificados às oitavas Copa do Brasil

Os clubes que avançaram para as oitavas de final da Copa do Brasil 2026 são:

Athletico-PR

Atlético-MG

Chapecoense

Corinthians

Cruzeiro

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Mirassol

Palmeiras

Remo

Santos

Vasco

Vitória

O Cruzeiro é o maior campeão da história da Copa do Brasil, com seis títulos. Já o Corinthians chega como atual campeão, em busca da quinta taça.

Jogos de ida

Domingo, 2 de agosto

16h: Palmeiras x Fortaleza – Nubank Parque (TV Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime Video)

– Nubank Parque (TV Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime Video) 18h: Mirassol x Grêmio – Maião (Amazon Prime Video)

– Maião (Amazon Prime Video) 18h30: Chapecoense x Cruzeiro – Arena Condá (Sportv e Premiere)

– Arena Condá (Sportv e Premiere) 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio (Amazon Prime Video)

Segunda-feira, 3 de agosto

21h: Athletico-PR x Vitória – Arena da Baixada (Sportv, Premiere e ge tv)

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