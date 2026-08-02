Gustavo Henrique de Oliveira Gonçalves, de 19 anos, morreu após um grave acidente neste sábado (1º), na Rua Espanha, no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste.

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O jovem pilotava uma Honda CG 160 Start que colidiu com um Toyota Corolla. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Afonso Ramos, não resistiu aos ferimentos.

Velório de Gustavo Henrique

Morador de Nova Odessa, será sepultado neste domingo (2), às 17h, no Cemitério Parque dos Lírios.

Fernanda Daniel | Novo Momento

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