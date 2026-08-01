O vereador Paulo Monaro protocolou esta semana ofício junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) solicitando a análise técnica a respeito da expressiva variação registrada na conta “Créditos a Curto Prazo” do Balanço Patrimonial da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste referente ao exercício financeiro de 2025.

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No documento, o parlamentar afirma que o saldo da conta passou de R$ 8,6 milhões em 2024 para R$ 202,6 milhões em 2025, um crescimento superior a 2.250%, e pede que o Tribunal verifique a adequação dos registros contábeis e dos critérios adotados pela Administração Municipal.

Segundo Monaro, as explicações encaminhadas pela Prefeitura em resposta ao Requerimento nº 330/2026 não esclareceram de forma satisfatória a origem e a natureza desses lançamentos, motivando o encaminhamento da demanda ao órgão de controle externo.

Monaro na pressão

“O objetivo é garantir transparência e segurança jurídica nas contas públicas. Cabe ao Tribunal de Contas realizar a análise técnica para verificar se os procedimentos adotados estão em conformidade com as normas da contabilidade pública”, explica o vereador.