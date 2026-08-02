O processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2026 recebeu inscrições de 17.958 candidatos de São Paulo. Os estudantes pré-selecionados têm entre 31 de julho e 4 de agosto para complementar as informações da inscrição, na página do Fies Seleção. Aqueles candidatos que não foram pré-selecionados na chamada regular estarão automaticamente inscritos na lista de espera, que ocorre de 7 de agosto a 24 de setembro.

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Após complementar as informações solicitadas, o estudante deverá validar a documentação na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição privada de educação superior para a qual foi pré-selecionado e, depois, em uma agência bancária, observando os prazos de cada etapa até a assinatura do contrato de financiamento.

Brasil – Nacionalmente, o Fies teve 127.175 inscritos para o processo seletivo do segundo semestre de 2026, que realizaram 315.431 inscrições, já que cada candidato podia escolher até três opções de curso.

Desse total, as mulheres representam 67,5%, com 85.867 candidatas, e os homens correspondem a 32,5%, com 41.308 inscritos. Mais de 72 mil candidatos se autodeclaram pretos ou pardos no processo seletivo, que também registrou a participação de 666 candidatos indígenas, 1.808 quilombolas e 5.248 pessoas com deficiência. São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Ceará e Rio de Janeiro são os estados com os maiores números de inscritos, considerando a primeira opção de curso.

Lista de espera – As chamadas da lista de espera ocorrerão entre 7 de agosto e 24 de setembro. Tendo em vista que não será realizado um novo ranqueamento dos candidatos, os participantes da lista de espera devem, obrigatoriamente, acompanhar sua eventual pré-seleção na página do programa, disponível no endereço eletrônico do Fies Seleção.

Fies Social e cotas –

O processo seletivo do Fies inclui a reserva de 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e com inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Pré-selecionados que atendam às regras do Fies Social poderão financiar até 100% dos encargos educacionais, o que cobre integralmente os valores das mensalidades. Tanto no Fies quanto no Fies Social, há a reserva de vagas para cotistas com os seguintes perfis: pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas e autodeclarados pretos e pardos.

Os estudantes pré-selecionados inscritos nas vagas do Fies Social estão dispensados da comprovação da renda familiar junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), mas devem comparecer à comissão para validação das demais informações. Caso a CPSA identifique, entre as informações prestadas, discrepância referente à renda familiar declarada, poderá ser exigida a apresentação de documentação complementar para comprovação.

Os pré-selecionados para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, tanto no Fies quanto no Fies Social, deverão comprovar a sua condição por meio de laudo médico, atestando a espécie e o grau da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID).

Fies – O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do MEC instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001. Seu objetivo é conceder financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas que aderirem ao programa e possuírem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

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