Pague Menos e Merck disponibilizam mais de 1 milhão de exames gratuitos para detecção precoce do pré-diabetes

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A Pague Menos, segunda maior rede de farmácias do Brasil, firmou parceria com a Merck, líder em ciência e tecnologia, para fortalecer o “Movimento Antes que Vire”. A iniciativa visa conscientizar a população sobre a importância de conhecer, diagnosticar e agir precocemente no pré-diabetes, antes que vire diabetes tipo 2, quando a condição se torna crônica e irreversível1,2.

Por meio da parceria, serão disponibilizados mais de 1 milhão de exames gratuitos em unidades da Pague Menos, a partir de maio, para identificar alterações nos níveis de glicose no sangue, ampliando o acesso à detecção e aos cuidados com a saúde metabólica.

Para ter acesso ao serviço, basta entrar no site do movimento (Link) e realizar o teste de risco. Desta maneira, a pessoa será classificada em um dos dois perfis definidos pela iniciativa e, então, poderá se dirigir a uma das lojas físicas participantes A relação das lojas participantes também está disponível no site do movimento. Os perfis ajudam a classificar quem apresenta alto risco de desenvolver o pré-diabetes e quem já possui outras comorbidades, como hipertensão, dislipidemia ou obesidade, mas ainda não tem diabetes tipo 2.

O exame é feito na hora, sem necessidade de agendamento e com o diagnóstico imediato, assim como com a orientação dos farmacêuticos responsáveis sobre a interpretação do resultado e cuidados recomendados, que podem incluir o agendamento médico. Algumas lojas também oferecerão materiais educativos relacionados à prevenção das doenças.

Para Rodrigo Rabello, Diretor de Planejamento de Operações e do Hub de Saúde da Pague Menos, a parceria com a Merck reforça a importância de aproximar o cuidado da rotina das pessoas: “Quando conseguimos oferecer testes e orientação dentro da farmácia, no dia a dia do cliente, facilitamos a prevenção de problemas que muitas vezes são negligenciados . Um exame simples pode trazer informações importantes e ajudar a evitar complicações lá na frente. Nosso papel é acolher, orientar e facilitar esse caminho”, destaca.

A parceria tem duração de 12 meses e reforça a importância da identificação precoce de alterações glicêmicas antes que evoluam para o diabetes tipo 21. Além da testagem gratuita, a iniciativa disponibiliza ações educativas e orientação profissional, estimulando hábitos de cuidado com a saúde que contribuem para a prevenção da doença.

“Estamos felizes com mais essa iniciativa pensada com o propósito de mostrar que o pré-diabetes não pode ser ignorado. A informação correta pode transformar hábitos e evitar o desenvolvimento de uma doença crônica, progressiva e irreversível. Além disso, estudos recentes demonstraram que normalizar a glicemia em pacientes com pré-diabetes, alcançando a remissão desta condição (normoglicemia), pode reduzir em mais de 50% o risco de morte cardiovascular ou hospitalização por Insuficiência Cardíaca (IC) e em mais de 37% o risco de mortalidade por todas as causas3″, explica Roberta Brito, líder da área terapêutica de Cardiometabolismo e Endocrinologia na Merck Brasil.

O movimento também acompanha a nova diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), que passou a recomendar o início do rastreamento da doença a partir dos 35 anos, diante do aumento de diagnósticos entre adultos mais jovens4. A iniciativa disponibiliza,ainda, o teste de risco gratuito no site antesquevire.com.br e conta com perfis nas redes sociais com conteúdos sobre cuidados com a saúde metabólica.

Ao expandir o acesso aos exames e à informação qualificada, a Pague Menos e a Merck buscam apoiar milhares de pessoas no reconhecimento de sinais de risco e na manutenção do cuidado em dia.

Sobre o pré-diabetes

O pré-diabetes é uma condição em que os níveis de glicose estão acima do normal, mas ainda não são altos o suficiente para caracterizar o diabetes4,5.

Os valores de referência dos níveis de glicose em jejum são4,5:

até 99 (normal);

entre 100 e 125 (pré-diabetes);

126 ou mais (diabetes).

Além da glicemia capilar, também estão envolvidos no diagnóstico os exames de hemoglobina glicada, o qual avalia a média da glicemia dos últimos três a quatro meses, e curva glicêmica4,5.

Apesar do nome, pré-diabetes já é uma condição com danos reais e sérios ao organismo, como aumento de 15% no risco de câncer, 20% no risco cardiovascular e 67% de risco de complicações renais6-8..

A remissão do pré-diabetes é possível com mudanças no estilo de vida9, mas isso depende também dos fatores de risco associados. Geralmente, o pré-diabetes é tratado com medicação oral e é fundamental o tratamento dos fatores de risco (obesidade, colesterol, hipertensão etc.)9-12para evitar a progressão da doença ao longo de toda a vida.

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