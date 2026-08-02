Caiu o ritmo de abertura de novas igrejas (75%) postos de combustível (50%) e farmácias (16%) em Hortolândia entre 2024 e 2025.

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A Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação informa que atualmente existem no município 170 farmácias, 36 igrejas e oito postos de gasolina.



Seguem abaixo os dados sobre a evolução desses estabelecimentos nos anos de 2024 e 2025 na cidade. Os dados abaixo incluem os estabelecimentos que já existam e os novos que foram abertos:

Farmácias 2024 2025 25 21

Cai novas igrejas

Igrejas 2024 2025 8 2