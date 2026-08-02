O Partido Podemos oficializou a candidatura do vereador de Americana Leco Soares a deputado federal. Leco, que foi reeleito em 2024 para um segundo mandato na Câmara da cidade, vai ter o desafio de buscar o voto e o coração do americanense.

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Leco terá como concorrente na cidade sua companheira de Câmara Leonora Périco (PL). Os dois foram candidatos em 2022 a deputado, mas a estadual. Este ano darão o ‘salto’ para federal.

Bancada do Podemos

O time de Leco trabalha com a ideia de que seu partido fará um bom número de deputados federais este ano. O time tem alguns puxadores de votos e deputados já eleitos. O time acredita que Leco pode trabalhar para uma ‘suplência alta’ e subir algumas vezes durante o mandato.

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