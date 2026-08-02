Santa Bárbara d’Oeste fechou o primeiro semestre de 2026 com 1.173 empregos gerados, conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

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Ao todo, foram 16.144 admissões e 14.971 demissões. Esse é o melhor resultado do Município desde 2023. Neste ano, há um boom de contratações principalmente relacionadas a seleção, agenciamento e locação de mão de obra.

Segundo o prefeito Rafael Piovezan, este resultado é fruto de muito trabalho e de uma cidade que segue avançando com planejamento e responsabilidade.

Fala Piovezan de Santa Bárbara

“Os números mostram que Santa Bárbara d’Oeste vive um ciclo consistente de desenvolvimento. Quando a cidade avança, os empregos aparecem. Os investimentos que temos realizado em infraestrutura, mobilidade, saúde, educação e qualidade de vida tornam Santa Bárbara cada vez mais atrativa para novas empresas e para a expansão das que já acreditam no nosso potencial”, comentou.

O melhor mês foi abril, com 572 vagas criadas. Naquele período, Santa Bárbara d’Oeste foi a oitava cidade que mais gerou empregos no Estado de São Paulo.

Em junho, último mês com dados computados no Caged, foram abertos 113 novos postos de trabalho, com destaque para serviços especializados ligados ao setor de construção, principalmente de instalações hidráulicas, de sistema de ventilação e refrigeração.

O saldo registrado nos seis primeiros meses de 2026 supera os de 2024 (1.148) e 2025 (854), se comparados os mesmos períodos, situação que evidencia uma constante evolução no desenvolvimento econômico de Santa Bárbara d’Oeste.

Desde de 2021, primeiro ano da gestão do prefeito Rafael Piovezan, foram 10.488 empregos gerados, aumentando em 23,29% o número de cidadãos barbarenses no mercado de trabalho formal.

O Desenvolve Santa Bárbara, setor vinculado à Prefeitura, oferece vagas de emprego diariamente, para trabalhar em diversas empresas do Município. O órgão atende no Villa Multimall (Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, e pelo telefone (19) 3499-1015.

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