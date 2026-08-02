Na noite do último dia 30 de julho, o Rotary Club de Rio das Pedras deu posse ao barbarense Prof. Gilson Novaes, em reunião festiva que contou com a presença de grande número de associados e intercambistas do Rotary de diversos países.

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Após concluir sua gestão na presidência do Rotary Club de Santa Bárbara d’Oeste em 30 de junho, o Prof. Gilson, após receber convite do clube da vizinha cidade, transferiu-se para Rio das Pedras.



Segundo ele próprio, continuará trabalhando pelos objetivos do Rotary Internacional e auxiliando nas atividades e projetos do clube de Rio das Pedras.

Gilson Novaes grato

Ele aproveitou para agradecer aos novos companheiros rio-pedrenses pela calorosa recepção em seu novo Club.

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