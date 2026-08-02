Avança a obra de restauro e requalificação do Barracão 8, no Complexo Usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste. Após a conclusão da substituição completa do telhado, etapa fundamental para garantir a integridade estrutural do prédio, os serviços seguem com o refinamento da fachada, já sem os tapumes que protegiam o imóvel durante as intervenções iniciais.

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Na sequência, as equipes darão continuidade aos trabalhos na parte interna do espaço.



A iniciativa integra o projeto “Usina de Memórias – ressignificando o passado” e prevê a implantação de um equipamento cultural com mais de 600 metros quadrados, preparado para receber apresentações, ensaios, oficinas e diversas atividades artísticas. O projeto contempla ainda área social com café, camarins, vestiários e salas administrativas, além de mobiliário modular que permitirá diferentes configurações de uso, ampliando as possibilidades de ocupação do espaço.

Barracão 8 e ampliação

Paralelamente, há uma obra de ampliação da área ao lado do Barracão 8, que permitira a instalação dos palcos mais ao fundo do Complexo Usina Santa Bárbara, aumentando o espaço para acomodação do público já a partir do Santa Bárbara Rock Fest. Os investimentos reforçam o papel do local como um dos principais equipamentos culturais do município, preparado para receber grandes eventos e atividades ao longo de todo o ano.

A ação é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Indústrias Romi, Denso do Brasil e Supermercados Pague Menos, e apoio das empresas Texfyt e TRBR. A gestão técnica do projeto é do Instituto Restauro, sob coordenação de Moacyr Corsi Junior, e o projeto arquitetônico é assinado por André dos Santos Ribeiro, da OCA Arquitetura e Design LTDA. A requalificação do Barracão 8 foi aprovada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara d’Oeste (Codepasbo).

Um dos principais equipamentos culturais de Santa Bárbara d’Oeste, o Complexo Usina Santa Bárbara vem recebendo investimentos contínuos em sua infraestrutura, com melhorias estruturais realizadas em 2023 e a revitalização da área externa concluída em 2016, ampliando sua capacidade para sediar grandes eventos.

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