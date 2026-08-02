PAT disponibiliza 174 vagas de emprego

Leia + sobre economia, emprego e mercado

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 174 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO

Ajudante de Cozinha – Sem Experiência 2

Ajudante de Motorista – Sem Experiência 1

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 4

Assistente Administrativo – Com Experiência 1

Assistente de Vendas (BDR) Home Office – Com Experiência 3

Auxiliar de Departamento Pessoal – Com Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 2

Auxiliar de Logística – Com Experiência 1

Auxiliar Operacional de Logística – Sem Experiência 30

Cortador de Roupas – Com Experiência 1

Empacotador – Sem Experiência 1

Encarregado de Costura – Com Experiência 1

Estampador de Tecido – Com Experiência 2

Estofador de Móveis – Sem Experiência 2

Limpador de Vidros – Com Experiência 1

Marceneiro – Sem Experiência 1

Mecânico Automotivo – Com Experiência 2

Meio Oficial de Cozinha – Sem Experiência 1

Motorista Categoria D (Transporte Coletivo) – Com Experiência 2

Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios – Com Experiência 3

Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios – Sem Experiência 15

Operador de Caixa – Com Experiência 3

Operador de Caixa – Sem Experiência 2

Operador de Máquinas em Tecelagem – Sem Experiência 20

Operador de Retorcedeira – Sem Experiência 3

Pintor Industrial – Com Experiência 1

Repositor de Mercadorias – Sem Experiência 3

Revisor de Tecidos Acabados – Com Experiência 1

Riscador de Roupas – Com Experiência 1

Torneiro CNC – Com Experiência 1

Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência 2

Vendedor Interno – Com Experiência 1

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 6

Estágio em Educação Física 1

Estágio em Engenharias 3

Estágio em Farmácia/Química 1

Estágio em Veterinária 4

Estágio para Ensino Médio 10

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 17

Arco Comércio e Varejo 5

Arco Logística 7

Arco Produção 5

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP