PAT disponibiliza 174 vagas de emprego
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O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 174 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO
Ajudante de Cozinha – Sem Experiência 2
Ajudante de Motorista – Sem Experiência 1
Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 4
Assistente Administrativo – Com Experiência 1
Assistente de Vendas (BDR) Home Office – Com Experiência 3
Auxiliar de Departamento Pessoal – Com Experiência 1
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 2
Auxiliar de Logística – Com Experiência 1
Auxiliar Operacional de Logística – Sem Experiência 30
Cortador de Roupas – Com Experiência 1
Empacotador – Sem Experiência 1
Encarregado de Costura – Com Experiência 1
Estampador de Tecido – Com Experiência 2
Estofador de Móveis – Sem Experiência 2
Limpador de Vidros – Com Experiência 1
Marceneiro – Sem Experiência 1
Mecânico Automotivo – Com Experiência 2
Meio Oficial de Cozinha – Sem Experiência 1
Motorista Categoria D (Transporte Coletivo) – Com Experiência 2
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios – Com Experiência 3
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios – Sem Experiência 15
Operador de Caixa – Com Experiência 3
Operador de Caixa – Sem Experiência 2
Operador de Máquinas em Tecelagem – Sem Experiência 20
Operador de Retorcedeira – Sem Experiência 3
Pintor Industrial – Com Experiência 1
Repositor de Mercadorias – Sem Experiência 3
Revisor de Tecidos Acabados – Com Experiência 1
Riscador de Roupas – Com Experiência 1
Torneiro CNC – Com Experiência 1
Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência 2
Vendedor Interno – Com Experiência 1
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 6
Estágio em Educação Física 1
Estágio em Engenharias 3
Estágio em Farmácia/Química 1
Estágio em Veterinária 4
Estágio para Ensino Médio 10
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 17
Arco Comércio e Varejo 5
Arco Logística 7
Arco Produção 5
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