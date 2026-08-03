A CAIXA fechou parceria com a plataforma 99 para oferecer benefícios aos motoristas parceiros. Os condutores de aplicativo e taxistas cadastrados na 99 poderão receber cashback de até R$ 6.300, sendo R$ 350 ao mês, por 18 meses, se financiarem seus veículos novos com o banco e cumprirem as condições da campanha.

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A iniciativa contempla financiamentos a partir de R$ 40 mil, e os motoristas parceiros contam com um canal exclusivo de relacionamento.

Para receber a recompensa de R$ 350 mensais, por até 18 meses, o motorista deverá contratar o financiamento pelo canal exclusivo da parceria, fazer adesão à campanha e atender aos critérios:

Motorista da 99

Realizar financiamento com prazo mínimo de 36 meses;

Estar adimplente com a CAIXA;

Manter chave Pix (CPF e Celular) na CAIXA;

Manter conta de depósitos ativa na CAIXA;

Realizar, no mínimo, 350 viagens na plataforma 99 durante o mês de apuração.

A elegibilidade será apurada mensalmente e o motorista parceiro que cumprir todos os critérios, da CAIXA e da 99, estará habilitado a receber o benefício. Caso algum dos requisitos deixe de ser atendido, o cashback não será concedido naquele mês. A recompensa é paga na conta da CAIXA.

Mais informações estão disponíveis no site, no WhatsApp CAIXA (0800 104 0104) e nas agências do banco.

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