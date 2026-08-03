A vereadora Roberta Lima (PRD) se reuniu na quinta-feira (30) com delegados da Polícia Civil do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Campinas, para discutir pautas relacionadas à causa animal e o enfrentamento aos maus-tratos contra animais.

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O encontro reuniu representantes de órgãos públicos e privados, organizações não governamentais, integrantes do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal de Campinas, protetores independentes, entidades e profissionais que atuam diretamente na defesa e proteção animal.

Durante a reunião, foram debatidos a atuação da Polícia Civil nos casos de maus-tratos contra animais, com a apresentação de informações e a troca de experiências sobre procedimentos investigativos, formas de denúncia e a importância da integração entre o poder público e a sociedade civil para o combate a esse tipo de crime.

Para a vereadora Roberta Lima, a reunião representa um importante espaço de diálogo e fortalecimento das políticas de proteção animal.

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“O enfrentamento aos maus-tratos exige a atuação conjunta das instituições e o compromisso de todos os envolvidos na defesa dos animais. Participar desse debate é fundamental para ampliar o conhecimento sobre os procedimentos adotados pelas autoridades policiais e contribuir para o aprimoramento das ações em nosso município”, destacou.

Talitha De Nadai pede informações sobre cobertura vacinal infantil em Americana

A vereadora Talitha De Nadai (PDT) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana solicitando informações detalhadas sobre a cobertura vacinal de crianças de 0 a 6 anos, as campanhas de imunização realizadas pelo município e as estratégias adotadas para ampliar o acesso da população infantil às vacinas.

A parlamentar ressalta que o objetivo do documento é a busca ativa de crianças com esquema vacinal incompleto e as campanhas de conscientização voltadas aos pais e responsáveis, estratégias consideradas fundamentais para elevar a cobertura vacinal e prevenir o retorno de doenças já controladas. “A vacinação é uma das ferramentas mais eficazes para proteger a saúde das crianças e prevenir doenças. Nosso objetivo é entender como está a cobertura vacinal em Americana, conhecer as ações desenvolvidas pela Prefeitura e identificar oportunidades”, afirma Talitha.

No requerimento, a vereadora busca saber mais sobre o cenário atual da vacinação infantil em Americana, incluindo os índices de cobertura das vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, quais imunizantes apresentam menor adesão e quais campanhas foram realizadas nos últimos 12 meses.

A parlamentar também questiona como o município vem atuando para facilitar o acesso das famílias à vacinação; como está a oferta de vacinação em escolas, creches, parques, centros comunitários, eventos públicos, shoppings e outros espaços de grande circulação e se existe a possibilidade de ampliar os pontos de imunização para locais mais próximos da população.

O documento também solicita informações sobre os locais e horários de vacinação disponíveis atualmente no município, a evolução da adesão às campanhas nos últimos anos e o planejamento da secretaria municipal de Saúde para fortalecer a imunização infantil.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário na primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar, que será realizada em 4 de agosto. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

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