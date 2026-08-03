Com um show marcado por grande sucessos e muitas histórias, o cantor Renato Teixeira emocionou o público que lotou o Centro de Cultura e Lazer (CCL), neste domingo (2), para o encerramento do Revelando SP. Em sua estreia em Americana, o evento reuniu o melhor da culinária típica, do artesanato, das manifestações da cultura popular de diversas regiões do estado, com entrada gratuita.

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Realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com correalização da Prefeitura de Americana, gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e apoio institucional do Sebrae, o Revelando SP contou com 66 participantes de 45 municípios, integrando em um único espaço apresentações artísticas tradicionais do estado de São Paulo.

Renato Teixeira

Os destaques musicais foram os shows de Sami Rico e Mococa & Paraíso, no sábado, e de Renato Teixeira, que fechou a programação de domingo com uma apresentação repleta de grandes sucessos da música caipira, como “Tocando em frente”, “Romaria” e “Amanheceu, peguei a viola”.

“O Revelando SP chegou a Americana aflorando o nosso orgulho de ser paulistas e resgatando tradições que muitas vezes se perdem na modernidade. Por isso, é tão importante o resgate que esse evento faz. Só temos a agradecer o Estado por mais essa parceria com nossa cidade na realização de mais um grande evento”, disse o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

“Foi um fim de semana memorável e que vai ficar para a história de Americana. Abrimos o calendário de comemorações do aniversário da cidade com este evento diverso, plural e muito bonito. O Revelando SP trabalha a cultura em todas as suas dimensões, valorizando as tradições do nosso estado”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Os seguintes municípios paulistas marcaram presença no Revelando SP em Americana: Américo Brasiliense, Bragança Paulista, Biritiba Mirim, Caçapava, Campinas, Guapiara, Guararema, Guaratinguetá, Guarulhos, Hortolândia, Iepê, Iguape, Itapira, Itaoca, Jacareí, Mogi Guaçu, Mongaguá, Monte Mor, Nazaré Paulista, Novo Horizonte, Palmital, Pariquera-Açu, Pedra Bela, Peruíbe, Pindamonhangaba, Piracaia, Piracicaba,

Porto Feliz, Praia Grande, Rafard, Redenção da Serra, Ribeirão Grande, Sales Oliveira, Salto de Pirapora, Santa Fé do Sul, Santo Antônio da Alegria, São Bento do Sapucaí, São José dos Campos, São Paulo, São Roque, Sarapuí, Socorro, Tarumã, Taubaté e Várzea Paulista.

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