A Prefeitura de Nova Odessa informa que continuam abertas até o dia 15 de agosto as matrículas para a EJA (Educação de Jovens e Adultos) da rede municipal de ensino – segundo semestre de 2026- por meio da Secretaria de Educação.

As aulas e as matrículas para as pessoas interessadas em concluir o Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano, acontecem na EMEB Profª Salime Abdo, no Jardim Alvorada.

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A modalidade é voltada a pessoas com mais de 15 anos que não puderam finalizar essa etapa na idade adequada, mas desejam retomar os estudos em busca de uma oportunidade de qualificação profissional e, também, de continuidade da grade escolar.

Os alunos matriculados terão direito a alimentação e transporte gratuitos, o que garante melhores condições para que possam se dedicar plenamente à retomada da vida escolar.

Para fazer a matrícula

Os interessados devem comparecer à escola munidos de RG, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, comprovante de endereço e cartão do SUS. As matrículas são gratuitas e devem ser realizadas na EMEB Salime Abdo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

A unidade escolar está localizada na Rua dos Mógnos, 336, Jardim Alvorada. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3466-7234.

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