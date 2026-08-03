Brasil tem a 1ª Área de Patrimônio da Vida Selvagem terrestre do mundo

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A Proteção Animal Mundial anuncia a primeira designação de uma Área de Patrimônio da Vida Selvagem terrestre no Brasil e no mundo, concedida ao Parque Ecológico Mico-Leão-Dourado.

Entre os princípios de uma Área de Patrimônio da Vida Selvagem estão o respeito ao comportamento natural dos animais, a proibição de práticas que causem estresse ou exploração, e o incentivo a experiências de observação que gerem benefícios econômicos e sociais para as comunidades locais sem comprometer os ecossistemas. O município de Silva Jardim, onde está o Parque Ecológico Mico-Leão-Dourado, é considerado a capital do ecoturismo no Rio de Janeiro.

“O programa Área de Patrimônio da Vida Selvagem (Wildlife Heritage Area) reconhece territórios onde a proteção da fauna silvestre, o bem-estar animal e o turismo responsável caminham juntos. Hoje, as áreas já designadas contribuem para a conservação de mais de 40 espécies, das quais cerca de 14 estão classificadas pela Lista Vermelha da IUCN como ameaçadas. Com a primeira designação terrestre do mundo, mostramos que esse modelo também pode fortalecer a conservação de biomas e ecossistemas essenciais para a biodiversidade global”, afirma Rodrigo Gerhardt, gerente de Vida Silvestre da Proteção Animal Mundial.

A designação chega em um momento crucial para o mico-leão-dourado, espécie historicamente ameaçada pela perda de habitat e pelo tráfico de animais silvestres. “É um reconhecimento à nossa promoção da observação de fauna com viés educativo e de engajamento social para a conservação, com todos os cuidados e preocupações necessários para promover o bem-estar animal e evitar qualquer tipo de risco à biodiversidade”, afirma Luís Paulo Ferraz, secretário-executivo da Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD).

“O Parque do Mico é um espaço de lazer associado a uma história de conservação, que permite ao público conhecer e vivenciar um pouco do ambiente da Mata Atlântica e da vida da fauna que habita nossas florestas”, completa Ferraz.

A expectativa é que a nova designação amplie o interesse do público brasileiro e internacional em conhecer o local e apoiar a preservação da espécie símbolo do Rio de Janeiro.

Com a nomeação, o Parque Ecológico Mico-Leão-Dourado se junta a um seleto grupo de 12 destinos ao redor do mundo que já foram designados como Área de Patrimônio da Vida Selvagem, enquanto outros 12 estão em processo de avaliação para este reconhecimento.

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