Júlia Alves moradora de Santa Bárbara d’Oeste iniciou semana passada uma vaquinha para se recuperar do trauma que sofreu após acidente grave. Para colaborar com a vaquinha online basta acessar a chave Pix: [email protected]
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Ela ficou gravemente ferida em um acidente no mês passado. Moradora do Jardim Santa Rita de Cássia, ela se acidentou na área rural de Limeira, já região da Balsa, próximo à divisa com Santa Bárbara d’Oeste, lançou uma vaquinha online, juntamente com familiares e amigos, para ajudar a custear o seu tratamento.
Júlia correu risco de vida
Apesar de correr grave risco de vida, ela passou por cirurgias, foi necessário amputar a perna esquerda na altura da tíbia. Ela também fraturou a perna direita que precisou de uma placa e está imobilizada. O acidente mudou completamente a vida da jovem.
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