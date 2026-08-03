O Campeonato de Futebol Amador de Sumaré definiu, neste domingo (2), os quatro clubes que garantiram o acesso à 2ª Divisão da competição em 2027. Arsenal, Red Bull Sumaré, Carrasco R30 e Pavilhão Nove venceram seus confrontos das quartas de final da 3ª Divisão e, além da classificação para as semifinais, asseguraram a promoção de categoria.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As partidas foram marcadas por equilíbrio, emoção e muita disputa pelas vagas. No Campo do Alvorada, o Arsenal superou o Peladeiros por 3 a 1 e confirmou sua presença entre os quatro melhores da competição. No mesmo local, o Red Bull Sumaré empatou em 2 a 2 com o Braquiária no tempo regulamentar e garantiu a classificação ao vencer a disputa por pênaltis por 3 a 0.

No Centro Esportivo, o Carrasco R30 também avançou após um confronto equilibrado diante do União Nova Terra. Após empate por 2 a 2 no tempo normal, a equipe levou a melhor nas penalidades, vencendo por 4 a 2. Já o Pavilhão Nove fechou a rodada com vitória por 2 a 1 sobre o Real Santa Cruz, assegurando a última vaga nas semifinais e o acesso à 2ª Divisão.

Com os resultados, Arsenal, Red Bull Sumaré, Carrasco R30 e Pavilhão Nove alcançam um dos principais objetivos da temporada: a promoção para a 2ª Divisão do Campeonato Amador de Sumaré, consolidando campanhas de destaque ao longo da competição.

Além da definição dos classificados da 3ª Divisão, o fim de semana também marcou a abertura da 1ª e da 2ª Divisão do Campeonato Amador de Sumaré, movimentando diversos campos da cidade e reunindo atletas, dirigentes e torcedores em mais uma grande rodada do futebol amador municipal.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer destacou a importância da competição para o fortalecimento do esporte local, incentivando a prática esportiva, a integração entre os bairros e a valorização dos clubes que representam as comunidades de Sumaré.

Resultados das quartas de final – 3ª Divisão

• Peladeiros 1 x 3 Arsenal

• Red Bull Sumaré 2 (3) x (0) 2 Braquiária – Red Bull classificado nos pênaltis

• Carrasco R30 2 (4) x (2) 2 União Nova Terra – Carrasco classificado nos pênaltis

• Real Santa Cruz 1 x 2 Pavilhão Nove

Clubes que conquistaram o acesso à 2ª Divisão de 2027

• Arsenal

• Red Bull Sumaré

• Carrasco R30

• Pavilhão Nove Futebol Clube

Futebol Amador de Sumaré movimenta cidade com abertura da 1ª e 2ª Divisões

A bola rolou neste fim de semana para a abertura da 1ª e da 2ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol de Sumaré 2026. Organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a competição reuniu dezenas de equipes em diferentes campos da cidade, proporcionando partidas equilibradas, muitos gols e grande participação de atletas e torcedores.

Na elite do futebol amador, a rodada foi marcada por jogos disputados e boas atuações. O destaque ficou para a goleada do União Bom Retiro, que venceu o União Bandeirantes por 4 a 1, mostrando força logo na estreia. Também chamaram atenção as vitórias consistentes do EC Bom Retiro, que superou o Penharol por 3 a 1, e do UDV Picerno, que derrotou o Florêncio FC por 2 a 0.

Outros resultados importantes da rodada foram as vitórias do João Paulo II sobre o São Judas FC por 2 a 0, do EC União Salerno diante do América FC pelo mesmo placar, do Virgílio Basso por 2 a 0 sobre o CA Atalanta, do Parceiros FC por 1 a 0 contra o Nova Terra FC, do Furacão FC por 2 a 0 sobre o EC Renovação, do Fumaça FSC por 1 a 0 diante do Unidos Maria Antônia e do R7 Picerno, que venceu o Parma FC por 3 a 2 em uma das partidas mais equilibradas da rodada.

Na 2ª Divisão, os ataques também fizeram a diferença. O principal destaque foi a vitória do Milan FC por 5 a 3 sobre o Real Cruzeirinho, no jogo com maior número de gols da rodada. Outro resultado expressivo foi o triunfo do Jardim Campo Belo, que goleou o CA Ipiranga por 3 a 0.

A rodada ainda registrou a vitória do Montana A1 por 3 a 2 sobre o Guarani, os empates entre Beira Rio FC e CSA (2 a 2), além de EC Galáticos e EC Jardim Lúcia (1 a 1), e Baxada FA e GE Santiago (2 a 2). O Santa Clara venceu o União Ipê por 2 a 1, o União 03 Vilas bateu o Torres FC por 2 a 0 e o Unidos Conceição conquistou uma importante vitória por 3 a 2 sobre o 5 Estrela SS FC.

Resultados – 1ª Divisão (1ª Rodada)

• João Paulo II 2 x 0 São Judas FC

• EC União Salerno 2 x 0 América FC

• União Bom Retiro 4 x 1 União Bandeirantes

• Virgílio Basso 2 x 0 CA Atalanta

• Parceiros FC 1 x 0 Nova Terra

• EC Renovação 0 x 2 Furacão

• Fumaça FSC 1 x 0 Unidos Maria Antônia

• Parma FC 2 x 3 R7 Picerno

• Penharol FC 1 x 3 EC Bom Retiro

• UDV Picerno 2 x 0 Florêncio FC

Resultados – 2ª Divisão (1ª Rodada)

• Guarani 2 x 3 Montana A1

• Beira Rio FC 2 x 2 CSA

• EC Galáticos 1 x 1 EC Jardim Lúcia

• CA Ipiranga 0 x 3 Jardim Campo Belo

• Baxada FA 2 x 2 GE Santiago

• Santa Clara 2 x 1 União Ipê

• União 03 Vilas 2 x 0 Torres FC

• Unidos Conceição 3 x 2 5 Estrela SS

• Milan FC 5 x 3 Real Cruzeirinho