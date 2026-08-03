Abastecimento de água poderá ser afetado na zona leste de Santa Bárbara nesta terça-feira

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O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa que o abastecimento de água poderá ficar prejudicado na zona leste do município, nesta terça-feira, 4 de agosto, no período das 8 às 20 horas, em razão da execução de serviços de limpeza no trecho recém-instalado da nova adutora da região.

A intervenção é necessária para garantir a qualidade e a segurança da operação do novo sistema de abastecimento. Esta será a primeira de cinco etapas previstas para a execução dos serviços de limpeza da nova adutora, fundamentais para a entrada em operação da estrutura.

Os bairros que poderão ser afetados são: São Camilo, Cândido Bertine I e II, Jardim Europa, Ferrarezi, Parque das Nações, Jardim das Palmeiras, Dona Regina, São Sebastião, Cidade Nova I e II, Esmeralda, Pérola, Planalto do Sol I e II, Joias, Jardim das Laranjeiras, Nova Conquista, Orquídeas e Zabani.

Equipes do DAE estarão mobilizadas para concluir os serviços no menor tempo possível, buscando restabelecer o abastecimento de forma gradual assim que os trabalhos forem finalizados.

A autarquia orienta os moradores a fazerem uso racional da água durante o período da intervenção, evitando atividades que demandem maior consumo, como a lavagem de quintais e veículos, contribuindo para minimizar os impactos do serviço.

As próximas etapas dos serviços de limpeza terão suas datas definidas pela equipe técnica e serão informadas com antecedência. Para mais informações, os canais de atendimento do DAE estão disponíveis pelo telefone 0800 770 3459 ou pelo WhatsApp (somente mensagens de texto): (19) 9 9992-6848.

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