O temporal que atingiu a região de Ribeirão Preto deixou um rastro de destruição e levou a Prefeitura a decretar situação de emergência. Equipe de Americana viajou até a cidade e registrou a participação na reconstrução dos bairros mais afetados. A recomposição da rede elétrica foi concluída.

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Cada trecho foi inspecionado antes de ser reenergizado, procedimento essencial para garantir a segurança da população e das equipes em campo, diante da presença de fios e cabos caídos. Mas o trabalho da CPFL vai além da reconstrução da rede.

Além de restaurar a energia, a CPFL também promove solidariedade por meio do Programa Semear*, que arrecada água, produtos de higiene e materiais de limpeza para as famílias afetadas. A campanha busca atender as necessidades mais urgentes de quem foi mais impactado e enfrentou dificuldades após o desastre.

Vídeo- Atuação do time Americana da CPFL no temporal de Ribeirão

Itens para doação:

⦁ Água potável

⦁ Produtos de higiene pessoal

⦁ Materiais de limpeza

Pontos de coleta: As agências da CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e CPFL RGE, as portarias da sede da CPFL, em Campinas (Rodovia Eng. Miguel Noel Nascentes Burnier, Km 2,5 – Parque São Quirino) e na Sede da CPFL RGE em São Leopoldo (Rua Presidente Roosevelt, 68 – Centro) estão recebendo doações.

Toda ajuda faz a diferença. Juntos, podemos levar cuidado, acolhimento e esperança.

Sobre o Programa Semear

O Programa de Voluntariado Semear foi criado para disseminar a cultura do voluntariado dentro do Grupo CPFL Energia, formando um movimento participativo que engaja colaboradores, colaboradoras e parceiros em ações sociais capazes de transformar a realidade das comunidades onde a companhia atua.