Prefeitura de Santa Bárbara conquista nota A em ranking nacional

Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste conquista nota A em ranking nacional da qualidade da informação contábil e fiscal

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste alcançou um importante reconhecimento na área da gestão pública ao conquistar a nota A no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O resultado coloca o Município entre os entes brasileiros com excelência na qualidade e na consistência das informações contábeis e fiscais encaminhadas ao governo federal.

O Ranking Siconfi avalia a qualidade das informações prestadas por União, estados e municípios por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). A análise considera critérios técnicos relacionados à conformidade com a legislação, à consistência dos demonstrativos e ao cumprimento das normas previstas nos manuais de contabilidade aplicada ao setor público e de demonstrativos fiscais.

Na avaliação referente a 2025, Santa Bárbara d’Oeste obteve 97,71% na dimensão Gestão da Informação, 98,72% em Informações Contábeis, 95,45% em Informações Fiscais e alcançou 100% na dimensão que avalia a consistência entre as Informações Contábeis e Fiscais. Os resultados garantiram ao Município o conceito A, atribuído aos entes federativos que alcançaram mais de 95% de conformidade nas informações avaliadas. A nota de Santa Bárbara foi a segunda maior entre os 20 municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

O prefeito Rafael Piovezan destacou que o reconhecimento demonstra o compromisso da Administração Municipal com a responsabilidade na gestão dos recursos públicos e com a transparência.

“Esse reconhecimento é fruto de um trabalho técnico, sério e permanente desenvolvido por nossas equipes. A qualidade das informações contábeis e fiscais fortalece a transparência, a credibilidade da Administração Pública e demonstra o compromisso que temos com a boa gestão dos recursos da população”, afirmou.

A secretária de Fazenda, Paula Fernanda Marchesin de Mori, ressaltou que a conquista representa uma evolução construída ao longo dos últimos anos.

“Conquistar a nota A é resultado do comprometimento das equipes técnicas, do aperfeiçoamento dos processos internos e da busca constante pela excelência na qualidade das informações encaminhadas ao Tesouro Nacional. Esse reconhecimento reforça que Santa Bárbara d’Oeste mantém uma gestão cada vez mais eficiente, organizada e transparente”, explicou.

Além de servir como instrumento de avaliação da qualidade das informações enviadas pelos entes públicos, o Ranking Siconfi fortalece a transparência fiscal e a confiabilidade dos dados utilizados por órgãos de controle, pesquisadores, instituições e pela sociedade na análise das contas públicas.

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