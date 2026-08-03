Quem não conhece o famoso efeito sanfona? Que ocorre quando a pessoa emagrece e volta a engordar repetidamente. Ele é uma realidade para milhões de brasileiros, mas está longe de ser apenas uma questão estética.

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Segundo a nutricionista e educadora física Dani Borges, o efeito sanfona está frequentemente relacionado a dietas muito restritivas e metas difíceis de manter a longo prazo.

“Muitas pessoas entram em regimes de baixa caloria sem acompanhamento profissional, e isso gera um estresse metabólico que o corpo responde com ganho de peso assim que a dieta termina”, explica.

Por que o efeito sanfona acontece?

O corpo humano é adaptado para sobreviver e quando percebe uma redução drástica na ingestão calórica, ele ativa mecanismos de proteção. Entre eles, a redução do metabolismo, o aumento da fome e a maior eficiência em armazenar gordura.

“Além disso, fatores emocionais, hormonais e a falta de reeducação alimentar realista contribuem para que o peso perdido volte, muitas vezes com um “bônus” adicional. Esse “vai e vem” prejudica a saúde metabólica, aumenta o risco de doenças cardiovasculares e gera frustração e baixa autoestima”, destaca Dani Borges.

5 dicas para evitar o efeito sanfona:

– Evite dietas radicais: Fuja de promessas de emagrecimento rápido, mudanças drásticas são difíceis de manter e podem desacelerar o metabolismo;

– Invista em reeducação alimentar: Priorize uma alimentação equilibrada, com variedade de nutrientes e sem restrições exageradas;

– Pratique atividade física regularmente: O exercício ajuda a manter o peso, melhora o humor e acelera o metabolismo;

– Durma bem e cuide do estresse: Sono inadequado e estresse crônico aumentam a produção de hormônios que favorecem o acúmulo de gordura;

– Busque acompanhamento profissional: Nutricionistas e educadores físicos ajudam a construir estratégias realistas e personalizadas para emagrecimento saudável.

É possível reverter?

Romper o ciclo do efeito sanfona é totalmente possível, a chave está em substituir dietas temporárias por mudanças consistentes de hábitos, pequenas ações sustentadas por mais tempo têm um impacto muito maior.

“Mais importante do que perder peso rápido é manter a saúde e o equilíbrio no longo prazo, o emagrecimento precisa ser consequência de uma vida saudável, e não o contrário”, conclui Dani Borges.

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Sobre Dani Borges

Dani Borges tem 35 anos, é nutricionista, modelo, health coach e educadora física com foco em atendimento online. Como influenciadora digital, tem mais de 500 mil seguidores e posta dicas de motivação, alimentação saudável, receitas e treinos.

Dani começou a atuar como modelo fitness, atleta Fitness WBFF PRO e competidora em 2010, participando nos anos seguintes de competições de fitness nos Estados Unidos e também fotografando para marcas ligadas ao segmento, especialmente em Orlando e Miami, se tornando um dos rostos mais conhecidos do grande público, brasileiro e internacional, que consome publicações e revistas de fisiculturismo. Como nutricionista, atende em seu consultório no Brasil e online através das plataformas digitais.