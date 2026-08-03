CAOA Chery celebra 100 mil unidades produzidas do Tiggo 5x e apresenta preço comemorativo

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Ao alcançar a marca histórica de 100 mil unidades produzidas e comercializadas no Brasil, o CAOA Chery Tiggo 5X consolida sua trajetória como um dos SUVs mais relevantes do mercado nacional e reafirma sua posição como referência em tecnologia, design, segurança e sofisticação em sua categoria.

Para celebrar essa conquista ao lado dos consumidores brasileiros, a CAOA Chery inicia o mês de agosto com uma campanha comemorativa que combina uma condição comercial especial por tempo limitado e a disponibilidade do Novo Tiggo 5X à pronta entrega em toda a rede de concessionárias, ampliando ainda mais o acesso dos consumidores a um dos SUVs referência do mercado brasileiro.

Com o aumento da produção da linha, o Novo Tiggo 5X passa a ser oferecido à pronta entrega em toda a rede de concessionárias CAOA Chery, permitindo que os consumidores tenham acesso imediato ao modelo em todo o país.

Como parte da campanha comemorativa pelas 100 mil unidades, válida por tempo limitado, a CAOA Chery oferece condições comerciais especiais para o Novo Tiggo 5X.

Durante o período da campanha:

* Novo Tiggo 5X Sport 2027: de R$ 126.990 por R$ 124.990;

* Novo Tiggo 5X PRO 2027: de R$ 144.990 por R$ 139.990.

Mais do que uma condição comercial especial, esta é uma forma de celebrar a confiança dos milhares de brasileiros que transformaram o Tiggo 5X em uma das principais referências do segmento.

Um sucesso reconhecido pelo mercado

Alcançar a marca de 100 mil unidades é resultado de uma combinação consistente entre engenharia, qualidade de fabricação nacional, tecnologia embarcada, segurança, conforto e constante evolução do produto.

Desde seu lançamento, o Tiggo 5X estabeleceu uma proposta clara: oferecer um nível de design, acabamento, tecnologia e equipamentos normalmente encontrado em categorias superiores, entregando ao consumidor uma experiência de condução diferenciada.

Essa filosofia consolidou o modelo como uma das maiores referências em valor agregado dentro do segmento e contribuiu para posicioná-lo entre os SUVs mais reconhecidos do mercado brasileiro.

Novo Tiggo 5X 2027: evolução em todos os detalhes

A linha 2027 chega como a versão mais refinada da história do Tiggo 5X.

O Novo Tiggo 5X recebeu uma série de melhorias que elevam significativamente a experiência do consumidor e reforçam sua posição como uma das referências da categoria.

Entre as principais evoluções estão:

* novo painel integrado Full HD de 20,5 polegadas, reunindo quadro de instrumentos e central multimídia em uma única superfície de alta definição;

* novo sistema multimídia com interface mais rápida, intuitiva e conectividade aprimorada;

* interior completamente renovado, com acabamento mais sofisticado e novos materiais de toque macio;

* novo console central com desenho mais moderno e funcional;

* carregador de smartphone por indução;

* novos comandos eletrônicos e nova ergonomia interna;

* bancos com novo desenho e acabamento premium;

* novas rodas diamantadas de 18 polegadas;

* iluminação interna refinada e novos detalhes de acabamento;

* melhorias em isolamento acústico e percepção geral de qualidade;

* atualização dos sistemas eletrônicos e de conectividade;

* pacote de segurança ainda mais completo, incluindo os recursos do sistema ADAS 2.0 Max Drive, com tecnologias avançadas de assistência ao motorista, e sete airbags.

Tudo isso mantendo atributos já reconhecidos pelos consumidores, como:

* motorização turbo de elevada eficiência;

* excelente desempenho aliado ao baixo consumo;

* amplo espaço interno;

* um dos maiores porta-malas da categoria;

* conforto para toda a família;

* fabricação nacional na moderna planta da CAOA, em Anápolis (GO);

* garantia de sete anos, uma das maiores do mercado.

Quando um grande produto fica ainda mais competitivo

A marca de 100 mil unidades coincide com a chegada da versão mais sofisticada já produzida do Tiggo 5X.

O modelo evoluiu em design, acabamento, tecnologia, conectividade, segurança e qualidade percebida, enquanto passa a ocupar um posicionamento comercial ainda mais competitivo.

O resultado é uma combinação rara no mercado brasileiro: um SUV que reúne elevado nível de tecnologia, acabamento refinado, amplo pacote de segurança, excelente desempenho e uma das maiores garantias da categoria, oferecendo ao consumidor uma proposta de valor ainda mais atrativa.

“A marca de 100 mil Tiggo 5X representa muito mais do que um número. Ela confirma a confiança do consumidor brasileiro na qualidade, na tecnologia e na evolução constante dos produtos da CAOA Chery. Celebramos esse marco oferecendo ao mercado a versão mais sofisticada da história do modelo, agora com pronta entrega em toda a nossa rede de concessionárias e uma campanha comemorativa com condições comerciais especiais por tempo limitado. Nosso compromisso continua sendo entregar um SUV que se destaque por design, tecnologia, segurança, acabamento e experiência de condução, consolidando o Tiggo 5X como uma das principais referências de sua categoria.”, garante Roberto Pedrosa, Diretor Comercial da CAOA Chery.

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