População vai poder assistir segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, às 21h30; Prefeitura monta telão no Parque Socioambiental do Jardim Amanda; evento terá ainda food trucks

A Prefeitura de Hortolândia promove a segunda Fan Fest para o jogo do Brasil contra Haiti, nesta sexta-feira (19), às 21h30. Após o sufoco na estreia, é a hora de vestir de novo a camisa “amarelinha”, cruzar os dedos e fazer figa para a seleção canarinho na Copa do Mundo. Mais uma vez, o evento terá um telão para a torcida assistir a partida. A Fan Fest será desta vez na área externa gramada ao lado do Teatro Elizabeth Keller de Matos, localizada na rua Graciliano Ramos, no cruzamento com a avenida Brasil.

Para matar a fome, a sede ou simplesmente aliviar a tensão do jogo, o evento terá food trucks de empreendedores parceiros da Secretaria de Cultura.

Apesar do empate com Marrocos, a primeira Fan Fest da Prefeitura, no sábado (13), teve muita animação dos torcedores de Hortolândia. De acordo com a Secretaria de Cultura, o evento registrou público de 1.500 pessoas.

3ª FANFEST

A Prefeitura de Hortolândia promove a terceira Fan Fest no último jogo do Brasil na fase de grupos. A partida será contra a Escócia, no dia 24/06, às 19h. O evento será no Centro de Eventos A Poderosa, no Jardim Santa Izabel.

Confira abaixo a programação das Fan Fests de Hortolândia na Copa do Mundo:

Fan Fest – Brasil X Haiti

Data: 19/06 (sábado)

Horário: 21h30

Local: Área externa gramada ao lado do Teatro Elizabeth Keller de Matos

Endereço: rua Graciliano Ramos, no cruzamento com a avenida Brasil

Fan Fest – Brasil X Escócia

Data: 24/06 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Centro de Eventos A Poderosa

Endereço: rua Aníbal Justino Pereira, s/nº, Jardim Santa Izabel

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