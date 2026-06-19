Carlo Ancelotti demonstrou otimismo ao projetar a partida entre Brasil e Haiti, pela segunda rodada da Copa do Mundo, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (18). O treinador comentou a insatisfação da equipe com a atuação e o resultado na estreia contra o Marrocos e adiantou que espera um Brasil com um “jogo diferente” e com “mais qualidade” diante dos haitianos.

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“A equipe não ficou contente porque a estreia não foi boa, principalmente o primeiro tempo. Amanhã já vamos fazer um jogo diferente, com muito mais qualidade“, previu.

Mister Ancelotti e a evolução na Copa

Enquanto a Amarelinha empatou por 1 a 1, o Haiti foi derrotado pela Escócia por 1 a 0, no primeiro compromisso pela competição. Apesar do revés, a seleção caribenha apresentou características importantes para o técnico italiano.

“(…) O Haiti mostrou qualidade física, uma equipe que está bem organizada, com sistema bastante claro e um centroavante de referência muito alto. Eles jogam um bom futebol, com as características deles. É um rival que temos que respeitar, como todos os rivais. É uma Copa do Mundo, todos estão muito motivados. Não há partida com resultado claro, todos os jogos são muito equilibrados e competitivos.

Sem dizer qual será a escalação inicial, Ancelotti já anunciou que fará mudanças no time titular que enfrenta o Haiti às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira (19), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

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