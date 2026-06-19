Alerta no trânsito- O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana informa que receberá, nesta sexta-feira (19), a segunda parte dos equipamentos que compõem a nova Estação de Tratamento de Água (ETA) do município.

A operação de transporte e descarga exigirá uma série de interdições e desvios no trânsito, principalmente na região da entrada da cidade, pela Avenida Antônio Pinto Duarte, além dos arredores do Cemitério da Saudade e da sede da Estação de Tratamento de Água. A operação deve provocar lentidão no trânsito, por isso, a recomendação é que a população evite a região e utilize rotas alternativas no período das 10h às 12h .

A carreta com os equipamentos deve chegar ao município por volta das 10h , com parada programada na região do Portal Princesa Tecelã, no trecho central da Avenida Antônio Pinto Duarte. A partir deste horário, o tráfego será desviado para a Rua São Gabriel, seguindo o mesmo esquema adotado aos domingos. A parada é necessária para que o motorista da carreta realize o reconhecimento prévio do trajeto antes do deslocamento final até a ETA.

No mesmo horário, serão realizadas interdições na região da Praça Fernando Costa (Cemitério da Saudade), nos seguintes pontos:

– Rua São Sebastião, nos dois sentidos, da Avenida da Saudade até a Rua 1º de Maio

– Rua Paulo Chinelato, da Rua São Sebastião até a Rua dos Estudantes

– Rua São Jorge, da Rua São Tiago até a praça do Cemitério

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) e a Guarda Municipal (Gama) estarão nos locais para sinalização, orientação e apoio aos motoristas.

Os equipamentos da nova estação serão transportados por carretas de grande porte, com cerca de 25 metros de comprimento, 4,20 metros de largura e 4,75 metros de altura, que exigiram autorizações especiais para circulação. Nesta entrega, serão duas carretas com floculador, filtro, passarelas e escadas de acessos.

Todo o material será içado e posicionado no local de instalação com o uso de guindaste com capacidade para 97 toneladas. Outros componentes, como bombas, tubulações, válvulas, instrumentos de medição e painéis elétricos e de automação, serão entregues e instalados ao longo da execução da obra. Ao todo, serão sete carretas transportando cerca de 65 toneladas de equipamentos, além de aproximadamente 100 toneladas de material filtrante.

O superintendente do DAE, Fabio Renato de Oliveira, destacou a importância de mais esta etapa para implantação da nova ETA. “Estamos recebendo mais uma remessa de equipamentos da nova ETA, uma obra muito importante para ampliar a capacidade de produção de água e fortalecer a segurança hídrica de Americana. Como se trata de uma operação com cargas de grande porte, algumas interdições temporárias no trânsito serão necessárias”, afirmou.

“Cada etapa concluída representa mais um avanço concreto em um investimento estratégico para o futuro do abastecimento da nossa cidade”, completou.