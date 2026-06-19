O próximo encontro do Clube de Leitura do Léo Sallum ocorre neste sábado, dia 20, às 12 horas, com um bate-papo com a premiada escritora Mariana Salomão Carrara. A participação é gratuita.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Defensora pública, Mariana é autora dos romances “Se deus me chamar não vou” e “É sempre a hora da nossa morte amém”, ambos indicados ao Prêmio Jabuti, bem como das obras “Não fossem as sílabas do sábado” e “A árvore mais sozinha do mundo”, vencedoras do Prêmio São Paulo de Literatura na categoria Melhor Romance.

Ela também escreveu o infantil “Sabor paciência”, lançado em 2025. No ano passado, lançou o romance “Cláudia Vera Feliz Natal”, ambientado no Judiciário mato-grossense.

O Clube de Leitura é realizado com recursos do Fomento CultSP, programa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste.

Serviço:

Clube de Leitura do “Léo Sallum” | Bate-papo com Mariana Salomão Carrara

Dia 20 de junho (sábado), às 12 horas

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” | Rua do Algodão, 1.450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Evento gratuito