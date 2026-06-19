Vereador acompanhou os trabalhos no Núcleo de Especialidades Médicas e no Centro Oncológico de Americana
O vereador Levi Rossi (PRD) acompanhou nesta quarta-feira (17) os trabalhos de instalação da cobertura na área externa do Núcleo de Especialidades Médicas e da Unacon (Centro Oncológico de Americana).
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Durante a visita, o parlamentar destacou a importância da melhoria para garantir mais conforto e proteção aos pacientes, acompanhantes e profissionais que utilizam os serviços de saúde, especialmente em períodos de chuva e de altas temperaturas.
Fala Levi Rossi
“Muitos pacientes, familiares e acompanhantes procuraram nosso gabinete relatando as dificuldades enfrentadas na área externa dessas unidades, principalmente em dias de chuva ou de calor intenso. Estamos falando de pessoas que frequentemente passam horas aguardando consultas, exames e tratamentos, incluindo pacientes oncológicos, crianças atendidas pelo Espaço TEA e gestantes acompanhadas pelo Programa Mamãe Bebê. Por isso, ficamos satisfeitos em acompanhar a execução dessa melhoria, que vai proporcionar mais conforto, proteção e dignidade a todos que utilizam esses importantes serviços de saúde do município”, afirmou Levi.
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