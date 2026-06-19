O início do inverno em 21 de junho e a CPFL Paulista reforça que chuveiros elétricos, aquecedores de ambientes e secadoras de roupas podem elevar significativamente a conta de luz. Temos a manutenção da bandeira amarela pela Aneel e o aumento do tempo em casa durante as férias escolares e a Copa do Mundo, acende um sinal de alerta para o consumo de energia elétrica.

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Principais vilões do inverno:

Chuveiro elétrico: é um dos aparelhos que mais consomem energia em uma residência. Ao utilizá-lo no modo “inverno”, o acréscimo no consumo é de até 30% em relação ao modo “verão” e o banho passa a ser responsável por 25% a 35% dos gastos na conta de luz nos dias mais gelados. Exemplificando, numa casa onde o chuveiro tenha uma potência de 7.500W e possua quatro pessoas utilizando-o por 15 minutos cada, todos os dias, haverá um consumo próximo de 225 kWh/mês. Para economizar, reduza o tempo do banho e, sempre que possível, altere a chave para o modo “verão”.

Aquecedores: o consumo médio mensal de um aparelho de 1.500 W, ligado por 3,5 horas diárias, pode chegar a 160 kWh. Por isso, quando for comprar um aquecedor, certifique-se de que seu tamanho e potência estão adequados ao ambiente em que será utilizado. Isso evita gasto de energia desnecessário. Outra dica é escolher modelos com timer, assim, quando o cômodo estiver na temperatura ideal, o aparelho desliga. Se optar por utilizar ar-condicionado, uma opção viável é a instalação de modelos inverter, que economizam até 40% em comparação aos convencionais.

Máquinas de lavar e secar: o uso das secadoras também cresce e o aparelho consome entre 80 e 100 kWh por mês, quando utilizado uma vez ao dia. O frio também contribui para que se use mais a lavadora, que consome mensalmente cerca de 36 kWh, 5% do consumo total de uma residência, quando ligada duas vezes por semana. A dica aqui é acumular roupas para lavar e secar tudo de uma única vez. Esse conselho também vale para quando for usar o ferro elétrico. Prefira ciclos completos e aproveite a secagem natural ao ar livre.

Torneiras elétricas: prefira realizar as atividades em horários mais quentes, ajustando a temperatura da água para um nível médio de calor. Mantenha a torneira fechada enquanto ensaboa as louças e enxágue tudo de uma vez para reduzir o tempo ligado. Essa prática ajuda a economizar energia e água.

Dicas da CPFL Paulista

· Usar a posição “Verão” ou “Morno” pode gerar economia de até 30%.

· Reduzir o tempo de banho.

· Optar por duchas eletrônicas com ajuste gradual de temperatura.

· Fechar portas e janelas para manter o ambiente aquecido e evitar troca térmica.

· Usar aparelhos com desligamento automático para evitar consumo desnecessário.

· Lavar e passar roupas em dias únicos, diminuindo ciclos e economizando energia.

· Aproveitar luz natural e secagem ao ar livre.

Copa e férias: mais tempo em casa

Com crianças em casa e jogos da Copa na TV, o tempo de uso de televisores, videogames e computadores aumenta. A CPFL Paulista recomenda desligar os aparelhos da tomada quando não estão em uso e limitar o tempo de funcionamento para reduzir consumo e riscos.

Mesmo desligados, aparelhos conectados à tomada continuam consumindo energia. O chamado consumo fantasma pode representar até 12% do valor mensal da fatura.

Segurança em foco

O consumo fantasma não é apenas um problema financeiro. Cabos acessíveis podem ser puxados ou mastigados por crianças e animais, e equipamentos falsificados ou sem certificação podem superaquecer e provocar acidentes. Segundo dados da Abracopel, em 2025 houve redução de 14,88% nas mortes por acidentes elétricos no Brasil, mas os números ainda são altos: 646 ocorrências, sendo 150 em ambiente residencial.

Guardião da Vida

A CPFL Energia reforça essas recomendações e mantém o programa permanente Guardião da Vida (guardiaodavida.com.br), com palestras e campanhas educativas voltadas à segurança no uso da energia elétrica.