O prefeito de Americana, Chico Sardelli, sancionou, na terça-feira (16), a lei que autoriza a concessão de uso de uma área pública municipal ao Instituto Pernas da Alegria, entidade que desenvolve atividades de inclusão social voltadas a pessoas com deficiência. O imóvel está localizado na Rua Nova Zelândia, no Parque das Nações, e será destinado à implantação da futura sede da instituição.

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A concessão foi aprovada pela Câmara, em maio, após projeto de lei encaminhado pela Prefeitura, em abril. A área possui 5.492,50 metros quadrados, com uma edificação de 689,33 metros quadrados, e será cedida gratuitamente pelo prazo de 20 anos, podendo ser prorrogada por igual período. O espaço deverá ser utilizado exclusivamente para o desenvolvimento de atividades esportivas, culturais e assistenciais voltadas às pessoas com deficiência.

Chico feliz com o Pernas

“É uma grande satisfação poder contribuir para a concretização desse sonho do Instituto Pernas da Alegria. A entidade realiza um trabalho exemplar de inclusão social e transformação de vidas, atendendo centenas de pessoas e suas famílias. A nova sede permitirá ampliar ainda mais esse trabalho tão importante para Americana e toda a região”, destacou o prefeito.

O vice-prefeito Odir Demarchi também ressaltou a importância da iniciativa. “Estamos apoiando uma instituição séria, que desenvolve um trabalho reconhecido e de grande alcance social. A concessão dessa área representa um investimento no fortalecimento das políticas de inclusão e na promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência”, afirmou.

Instituto

Fundado em 2023, o Instituto Pernas da Alegria atende atualmente cerca de 260 pessoas, entre cadeirantes, autistas, cegos, surdos, pessoas com síndrome de Down e pessoas com síndromes raras, com idades entre 2 e 70 anos. As ações da entidade são voltadas à inclusão social por meio do esporte, do lazer, da convivência comunitária e da promoção da autonomia e do bem-estar.

A presidente do Instituto Pernas da Alegria, Lilica Amâncio, celebrou a conquista. “Esse é um momento histórico para todos nós. A sede própria é um sonho construído com muito trabalho, dedicação e amor. Ter um espaço adequado vai permitir fortalecer os atendimentos, oferecer novas atividades e acolher ainda melhor todas as famílias que fazem parte do instituto”, afirmou.

De acordo com a legislação, a entidade deverá manter a finalidade social do espaço, zelar pela conservação do imóvel e cumprir todas as exigências legais previstas no contrato de concessão.