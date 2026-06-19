O influencer, coach e político Pablo Marçal decidiu transformar as partidas do Brasil na Copa do Mundo em mais uma oportunidade de negócio.

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O influenciador está cobrando R$ 497 — ou 12 parcelas de R$ 50,44 — para que seguidores assistam ao jogo entre Brasil e Haiti ao seu lado, em Alphaville. O ingresso ainda dá direito a um acompanhante, o que é prudente, pagar quase R$ 500 para ver um jogo com um coach é o tipo de experiência que merece uma testemunha.

Pablo Marçal é a atração

Enquanto milhões de brasileiros assistirão à Seleção pela TV, alguns terão o privilégio de acompanhar a partida ao vivo com a principal atração da noite: o próprio Marçal.