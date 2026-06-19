A Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida de Almeida Nogueira” (Central) recebe no sábado (20), às 14 horas, o lançamento do livro “Regado a Lágrimas”, da autora Miriã Lemos. O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita.

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“Regado a Lágrimas” nasceu a partir de registros pessoais motivados por um chamado do Espírito Santo. O que começou como anotações de dias aparentemente comuns transformou-se em um testemunho sobre fé, amadurecimento espiritual e a ação de Deus nas pequenas escolhas do cotidiano.

Na obra, a autora compartilha memórias, desafios, aprendizados e experiências que revelam uma espiritualidade vivida de forma prática e sincera. Mais do que um relato pessoal, o livro convida o leitor à introspecção, à perseverança e à busca por uma vida transformada pela graça de Deus.

Autora na biblioteca

Durante o evento, os participantes poderão conhecer a autora, conversar sobre a obra e vivenciar um momento de reflexão sobre temas como fé, propósito, entrega e crescimento espiritual.

Miriã Lemos é graduada em Engenharia Ambiental, pós-graduada em Direito Constitucional e atua há pelo menos 11 anos como servidora no Ministério Público do Estado de São Paulo.

Apaixonada pela escrita e pela comunicação, encontrou na literatura uma forma de compartilhar sua jornada de fé e encorajar outras pessoas em seu relacionamento com Deus.

Serviço:

Lançamento do livro “Regado a Lágrimas”, de Miriã Lemos

Dia 20 de junho (sábado), às 14 horas

Local: Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida de Almeida Nogueira” (Central) | Rua Campos Sales, 70, Vila Breda – Santa Bárbara d’Oeste/SP

Evento gratuito