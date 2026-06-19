A Negociação conduzida pela FEAAC (Federação) e os SEAAC’s (Sindicatos) com a entidade patronal que representa as casas lotéricas passa por um impasse. Com data-base em 1º de maio, até agora as negociações não evoluíram. A Federação e os sindicatos rejeitaram a proposta apresentada para renovação da Convenção Coletiva de Trabalho.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O patronal ofereceu reajuste salarial de 3,90%, abaixo do INPC (inflação) dos 12 meses de 4,11%. O mesmo percentual de reajuste (3,90%) seria aplicado nas demais cláusulas de natureza econômica.

A presidenta do SEAAC de Americana e Região, Helena Ribeiro da Silva, disse que “a proposta patronal não atende às necessidades dos trabalhadores e está fora da realidade. Esperamos uma nova proposta. Caso não haja avanço serão adotadas medidas judiciais”. Helena lembra que esta situação é ruim para as próprias lotéricas.

Helena fala da negociação

“Esta categoria ficou sem Convenção Coletiva por cinco anos. Quando ganhamos na justiça os reajustes corretos, tiveram que pagar tudo retroativamente, gerando uma despesa volumosa para as lotéricas”, explicou.

A presidenta ainda lembrou que a categoria precisa estar atenta aos seus direitos: jornada máxima de 44 horas, após a jornada eventuais horas extras tem que ser pagas em dobro, lotéricas não podem funcionar em domingos e feriados, o desconto de quebra de caixa possui limite legal e prejuízos com bolões não podem ser descontados dos trabalhadores.