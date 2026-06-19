O mercado global de inteligência artificial ganhou um novo movimento competitivo com o lançamento do DeepSeek V4, modelo de linguagem de larga escala voltado para raciocínio avançado e programação. Lançado em abril de 2026 pela ibe.IA, o modelo chama atenção principalmente pela proposta de reduzir em até 95% os custos de uso em comparação com soluções avançadas equivalentes já disponíveis no mercado, ampliando significativamente o acesso à inteligência artificial de alta performance.

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O DeepSeek V4 chega ao mercado em um momento de forte expansão da IA generativa, mas também de preocupação crescente com os custos operacionais dessas tecnologias. O modelo conta com versões como V4-Pro, voltada para tarefas de alta performance, e V4-Flash, desenvolvida com foco em eficiência e baixo custo.

DeepSeek V4 e diferencial

Outro diferencial está na capacidade de contexto ampliada, de até cerca de 1 milhão de tokens, permitindo o processamento de grandes volumes de dados e interações mais complexas.

Na prática, a proposta do DeepSeek V4 reforça uma tendência que começa a ganhar força no setor: a busca por soluções mais eficientes economicamente e capazes de viabilizar aplicações em escala. Com custos menores, empresas de diferentes portes passam a ter acesso a recursos que antes estavam concentrados em grandes corporações com maior capacidade de investimento em infraestrutura de IA.

Segundo Renato Asse, fundador do Instituto Brasileiro de Educação em Inteligência Artificial (ibe.IA), o custo ainda é um dos principais limitadores para a adoção ampla da tecnologia. “Durante muito tempo, inteligência artificial avançada foi algo acessível principalmente para empresas com grande capacidade financeira. Quando um modelo reduz drasticamente o custo operacional, ele muda completamente a lógica do mercado e democratiza o acesso à inovação”, afirma.

O impacto tende a ser especialmente relevante em mercados emergentes, como o Brasil, onde startups, pequenas e médias empresas ainda enfrentam barreiras para implementar soluções robustas de IA. Com a redução de custos, cresce a viabilidade de projetos envolvendo automações, agentes inteligentes, sistemas internos e produtos digitais baseados em inteligência artificial.

Além da ampliação do acesso, o movimento também deve acelerar a concorrência global entre fornecedores de IA. Na avaliação de especialistas, modelos mais eficientes economicamente pressionam grandes players do mercado a revisarem estratégias de precificação e modelos de negócio, impulsionando uma nova fase de competitividade no setor.

O avanço também fortalece o ecossistema de desenvolvimento no-code e low-code, permitindo que profissionais sem conhecimento avançado em programação consigam estruturar soluções digitais mais sofisticadas utilizando inteligência artificial como principal alavanca de produtividade.

Para Asse, a tendência aponta para uma transformação estrutural na forma como empresas utilizam IA no dia a dia. “Estamos entrando em uma fase em que o diferencial não será apenas ter acesso à inteligência artificial, mas conseguir utilizá-la de forma economicamente sustentável e escalável. Modelos mais baratos aceleram inovação, reduzem barreiras e ampliam drasticamente o potencial de criação”, conclui.

Sobre o ibe.IA

O Instituto Brasileiro de Educação em Inteligência Artificial (ibe.IA) é uma organização voltada à capacitação e disseminação do uso prático de inteligência artificial, automações e desenvolvimento de sistemas no-code. A instituição atua na formação de profissionais e empresas interessados em aplicar IA de forma estratégica em negócios, produtividade e criação de soluções digitais.