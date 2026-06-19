Pelo menos três estudantes foram atacados, inclusive dentro da sala de aula, na Escola Municipal Simão Welsh, no Jardim Santa Rita II; alambrado apresenta problemas

Um episódio ocorrido esta semana de ataque de cachorro a alunos da Emeb (Escola Municipal de Ensino Básico) ‘Prefeito Simão Welsh’, no Jardim Santa Rita II, em Nova Odessa, trouxe preocupação a pais, mães e responsáveis. Pelo menos três estudantes foram mordidos e tiveram escoriações dentro de sala de aula, sendo levados a hospital para curativos e receber vacinas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A informação é de que ambulância chegou a ser solicitada pela direção da escola municipal. A situação também levanta questionamentos sobre a estrutura da unidade escolar, uma vez que brechas no alambrado podem ter proporcionado a entrada do animal. A reportagem do Novo Momento ouviu os relatos de crianças e responsáveis sobre o ocorrido.

“A gente estava no refeitório e voltando pra sala. O cachorro estava lá e um menino começou a correr pra sala. Nisso o cachorro foi atrás e foi atrás de uma amiga e subiu em cima da mesa. E também começou a correr atrás de mim e me arranhou. Mordeu, saiu e foi pra sala do 4º ano, do P. (aluno). Aí mordeu mais um menino da minha sala”, relatou uma das crianças atacadas.

A informação é que a garota teve o braço e a perna abocanhados pelo animal, mas como estava de blusa e calça não causou maiores problemas. “Lá na escola simplesmente disseram que o cachorro entrou e não teve o que fazer, que ninguém viu. Deve ter entrado pelo portão, porque ‘elas’ ficam ali batendo papo né”, explicou a responsável pela jovem.

“Já pensou se pega um pescoço ou cara de criança?”, questionou a responsável. “É muita irresponsabilidade isso”, acrescentou. Outra mãe de criança atacada contou o ocorrido. “Não sei de onde esse cachorro veio, de onde surgiu. A direção apenas disse que ele entrou e mordeu inclusive dentro de sala de aula. Foi aquele vuco-vuco. Fiquei assustada”, detalhou.

Houve ainda críticas mais pontuais. “A diretora disse que os alambrados da escola estão tudo rasgado, cheio de buracos. Que entrou ladrão e roubou fio e tudo mais. E que não tem dinheiro pra fazer o que tem de ser feito na escola”, descreveu um prestador de serviço a pais e mães. “A única escola que tá abandonada na cidade é a Simão Welsh”, completou.

Providências pós ataques

Em meados do mês de maio o vereador André Faganello (Podemos) encaminhou à Prefeitura um requerimento, no qual solicitava informações sobre o cronograma de manutenção e reparo da estrutura de cercamento da Emeb Simão Welsh.

De acordo com o parlamentar, “a grade que cerca a unidade escolar encontra-se quebrada, danificada e totalmente desestruturada há considerável período de tempo”. Segundo André, “a situação causa grande preocupação à comunidade escolar, pais, servidores e moradores da região, especialmente por envolver diretamente a segurança das crianças, dos profissionais da educação e do patrimônio público”.

Conforme o vereador alertou, “a ausência de manutenção adequada compromete a proteção do espaço escolar, podendo facilitar invasões, atos de vandalismo e demais situações que coloquem em risco a integridade física dos alunos e funcionários”. Na época, a Prefeitura respondeu que “a Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a equipe do Setor de Obras, vem atuando de forma integrada na execução das manutenções necessárias”.

A reportagem do Novo Momento solicitou via email, através da Diretoria Municipal de Comunicação, o posicionamento da Prefeitura a respeito do incidente envolvendo o ataque do cão aos alunos nesta semana, assim como as providências a serem adotadas. Até o fechamento da matéria não houve retorno, mas é concedido o espaço caso a Administração Municipal queira se manifestar.