Os ingressos para a 7ª Mostra de Dança de Americana, que abre a programação do CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana, estão disponíveis a partir desta terça-feira (16) no site https://bit.ly/3Qtwaal e na bilheteria do Teatro Municipal Lulu Benencase, localizado na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. A mostra ocorre no dia 23 de junho, às 19h30, no Teatro, com entrada gratuita. Cada interessado pode retirar dois ingressos por CPF.

O evento integra as atividades do CultivArt Fest, marcado para os dias 27 e 28 de junho no Teatro de Arena Elis Regina e que vai reunir dançarinos e fãs de dança de Americana e região em uma celebração artística e cultural, composta por competições de dança, mostra artística, workshops formativos e palestra temática, em uma experiência que une aprendizado, troca cultural e incentivo à formação de novos talentos. O festival distribuirá R$ 7,5 mil em prêmios para os bailarinos, grupos e academias selecionados pelo time de jurados.

As inscrições para dançarinos e para participar das oficinas e workshops estão disponíveis no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br, clicando no banner sobre o tema, até 23h59 desta quarta-feira (17). A programação dos dois dias de evento inclui modalidades como jazz dance, jazz funk, hip hop, danças urbanas, dança clássica, k-pop, dança árabe, entre outras vertentes (confira a programação ao final da matéria).

“O CultivArt Fest foi um grande sucesso de público no ano passado e, para este ano, com certeza teremos um momento cultural marcante, com apresentações e integração entre bailarinos, dançarinos, coreógrafos, companhias e grupos de dança de nosso município e da região. O festival é um espaço para conhecer em profundidade a dança. E estão todos convidados para a cerimônia de abertura no dia 23”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O festival é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção e execução da Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura de Americana (NILEEC) e RCA Dance.

Confira a programação completa:

27/06 (sábado)

9h – Workshop de Dança de Salão (Gratuito, vagas limitadas a 50 participantes)

10h – Workshop de Hip-Hop (Gratuito, vagas limitadas a 50 participantes)

11h – Palestra: “Seu Talento vale Like?” (Gratuita, vagas limitadas a 300 participantes)

12h – Credenciamento dos grupos e competidores (Estilos: danças urbanas, estilo livre, k-pop, danças sociais, danças populares brasileiras, danças populares internacionais)

14h – Abertura do Teatro ao público

14h30 – Início oficial da competição

21h – Término da competição

21h30 – Cerimônia de premiação

28/06 (domingo)

8h – Workshop de Ballet (Gratuito, vagas limitadas a 50 participantes)

9h – Workshop de Jazz Dance (Gratuito, vagas limitadas a 50 participantes)

10h – Credenciamento dos grupos e competidores (Estilos: ballet, neoclássico, jazz dance e contemporâneo)

13h30 – Abertura do Teatro ao público

14h45 – Início oficial da competição

20h – Término da competição

20h30 – Cerimônia de premiação