O Auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL), em Americana, recebe no dia 27 de maio, às 19h, a peça “Riobaldo”, espetáculo inspirado no clássico “Grande Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa. Antes da apresentação, o público poderá participar gratuitamente da oficina de interpretação narrativa “Tradução da prosa roseana para dramaturgia”, das 14h às 16h, ministrada pelo ator do espetáculo, Gilson de Barros. O CCL está localizado na Avenida Brasil, nº 1.293, no Jardim São Paulo. A entrada é gratuita tanto para a oficina quanto para o espetáculo.

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A montagem integra o projeto cultural “Grande Sertão: Veredas – 70 anos de travessia”, criado para celebrar os 70 anos da publicação da obra de Guimarães Rosa, lançada em 1956. A trilogia é composta pelas peças “Riobaldo”, “No Meio do Redemunho” e “O Julgamento Zé Bebelo”, todas dirigidas por Amir Haddad e estreladas por Gilson de Barros.

Considerado um dos maiores clássicos da literatura brasileira e mundial, “Grande Sertão: Veredas” aborda questões existenciais, filosóficas e políticas em meio ao sertão brasileiro, acompanhando a trajetória do ex-jagunço Riobaldo e seus conflitos morais, afetivos e espirituais.

“O americanense terá a oportunidade de participar de um evento cultural com reconhecida qualidade técnica e artística, e que se debruça sobre um dos grandes clássicos da literatura mundial. Será uma imersão no universo de Guimarães Rosa, que começa na oficina e vai até a peça. Todos estão convidados”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O ator Gilson de Barros é dramaturgo e foi indicado ao Prêmio Shell 2023 nas categorias Melhor Dramaturgia e Melhor Ator. Ao longo da carreira, também recebeu prêmios em festivais de teatro no Rio de Janeiro e trabalhou com nomes como Augusto Boal, Luiz Mendonça, Mário de Oliveira e Domingos Oliveira.

Riobaldo e o Oficina

Já Amir Haddad é diretor, ator e cofundador do Teatro Oficina, atual Teatro Oficina Uzyna Uzona. Também fundou os grupos A Comunidade e Tá na Rua, sendo reconhecido nacionalmente por sua trajetória no teatro brasileiro.

O projeto “Grande Sertão: Veredas – 70 anos de travessia” já recebeu o Prêmio Arcanjo de Cultura e é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Prefeitura de Americana, via Secretaria de Cultura e Turismo, Tudo Vira CultSP, Circuito CultSP e Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).