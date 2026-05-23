Referência da música folk e um dos compositores mais influentes da cultura contemporânea, Bob Dylan completa 85 anos no próximo dia 24 de maio. Dono de clássicos que marcaram a história da música mundial, o artista mantém sua obra presente nas execuções públicas em todo o país. Para marcar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento com as músicas de sua autoria mais tocadas e regravadas nos últimos anos.
De acordo com os dados da instituição, Bob Dylan possui 1.222 obras musicais e 1.312 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil.
O estudo aponta que “Knockin’ on Heaven’s Door”, de autoria de Bob Dylan, lidera tanto o ranking das músicas mais tocadas nos últimos cinco anos quanto o das mais regravadas, com 183 gravações cadastradas na base do Ecad.
O levantamento também mostra a forte presença de intérpretes que ajudaram a difundir sua obra, com destaque para Rod Stewart, Johnny Cash, Eric Clapton e Elvis Presley.
Ranking das músicas de autoria de Bob Dylan mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)
|Posição
|Música
|Autores
|1
|Knockin’ on heaven’s door
|B Dylan
|2
|Like a Rolling Stone
|B Dylan
|3
|Forever young
|Kevin Savigar / Cregan Jim / Bob Dylan / Rod Stewart
|4
|Lay, lady, lay
|Dylan
|5
|O amanhã é distante
|Dylan / Geraldo Azevedo / Babal
|6
|Ta tudo mudando
|Dylan / Gabriel Moura / Mauricio Baia
|6
|Mr tambourine man
|Dylan
|7
|O vento vai responder
|Dylan / Ze Ramalho
|8
|Jokerman
|Dylan
|9
|Forever young
|Dylan
|10
|Just like a woman
|Bob dylan
Top 5 das músicas de autoria de Bob Dylan mais gravadas
|Posição
|Música
|Autores
|1
|Knockin’ on heaven’s door
|B Dylan
|2
|Like a Rolling Stone
|B Dylan
|3
|Don’t think twice, it’s all right
|B Dylan
|4
|The times they are a changing
|B Dylan
|4
|Mr tambourine man
|B Dylan
|5
|I shall be released
|B Dylan
