Referência da música folk e um dos compositores mais influentes da cultura contemporânea, Bob Dylan completa 85 anos no próximo dia 24 de maio. Dono de clássicos que marcaram a história da música mundial, o artista mantém sua obra presente nas execuções públicas em todo o país. Para marcar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento com as músicas de sua autoria mais tocadas e regravadas nos últimos anos.

De acordo com os dados da instituição, Bob Dylan possui 1.222 obras musicais e 1.312 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil.

O estudo aponta que “Knockin’ on Heaven’s Door”, de autoria de Bob Dylan, lidera tanto o ranking das músicas mais tocadas nos últimos cinco anos quanto o das mais regravadas, com 183 gravações cadastradas na base do Ecad.

O levantamento também mostra a forte presença de intérpretes que ajudaram a difundir sua obra, com destaque para Rod Stewart, Johnny Cash, Eric Clapton e Elvis Presley.

Bob Dylan

Ranking das músicas de autoria de Bob Dylan mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

 

Posição  Música  Autores 
1  Knockin’ on heaven’s door B Dylan
2  Like a Rolling Stone B Dylan
3  Forever young Kevin Savigar / Cregan Jim / Bob Dylan / Rod Stewart
4  Lay, lady, lay Dylan
5 O amanhã é distante Dylan / Geraldo Azevedo / Babal
6 Ta tudo mudando Dylan / Gabriel Moura / Mauricio Baia
6 Mr tambourine man Dylan
7 O vento vai responder Dylan / Ze Ramalho
8 Jokerman Dylan
9 Forever young Dylan
10 Just like a woman Bob dylan

Top 5 das músicas de autoria de Bob Dylan mais gravadas

Posição  Música  Autores 
1  Knockin’ on heaven’s door B Dylan
2  Like a Rolling Stone B Dylan
3  Don’t think twice, it’s all right B Dylan
4  The times they are a changing B Dylan
4 Mr tambourine man B Dylan
5 I shall be released B Dylan

