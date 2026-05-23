O Palmeiras abriu o placar contra o Flamengo no Maracanã no final do 1o tempo da partida. Flaco Lopez fez um belo gol após passe de Alan. O argentino dominou, cortou o zagueiro e fuzilou para o gol.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
O Verdão joga com um a mais desde os 20 minutos depois que o colombiano Carrascal foi expulso. Demorou para o time paulista se impor, mas acelerou o jogo a partir dos 35′ e aos 39′ saiu o gol de Flaco.
O Palmeiras não vence o Flamengo a 8 jogos no Brasileirão e ainda carrega o peso da derrota na final da Libertadores na final do ano passado.
O resultado vai deixando o Verdão mais líder do que nunca, com 7 pontos de frente sobre o rival desta noite.
Leia + sobre esportes